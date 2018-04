कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से सोमवार (24 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘संसद में खड़े होने से घबराने’ का आरोप लगाया गया था। एक दिन बाद मंगलवार को पार्टी ने यह सवाल पूछते हुए एक ऑनलाइन पोल शुरू किया कि ‘क्या मोदी राहुल के 15 मिनट के भाषण वाली चनौती को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे।’ दरअसल, दिल्‍ली के तालकटोरा मैदान में ”संविधान बचाओ” अभियान की शुरुआत के मौके पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर ‘संसद में खड़े होने से घबराने’ का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर संसद में उनका 15 मिनट का भाषण करा दिया गया तो वह ‘बैंकिंग घोटाले’ और ‘राफेल घोटाले’ को लेकर सरकार को इस कदर घेरेंगे कि मोदी वहां खड़े नहीं रह पाएंगे।

पार्टी अध्यक्ष की इस चुनौती के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ऑनलाइन पोल के लिए यह सवाल पोस्ट किया कि ”क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 15 मिनट की चर्चा की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे?” कांग्रेस के मुताबिक उसके इस सवाल पर यूजर्स 24 घण्टे के भीतर ”हां या नहीं” के तौर पर जवाब दे सकते हैं।

Do you think PM Modi will be brave enough to accept Congress President Rahul Gandhi’s challenge to a 15-minute debate? #IndiaSpeaks #RahulDaresModi — Congress (@INCIndia) April 24, 2018

इस पोल के परिणाम तो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, मगर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। लोग राहुल गांधी के ऊपर तंज कस रहे हैं। सुरेश ने लिखा है, ”राहुल गांधी बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता से भी बहस नहीं कर सकते।” कुछ यूजर्स ने राहुल के पुराने वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें उनसे गलतियां हुईं।

जगमोहन ने लिखा, ”राहुल गांधी और बहस का कौशल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। राहुल 5 मिनट तक नहीं बोल सकते। वह संसद का इस्‍तेमाल प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालने के लिए करना चाहते हैं ताकि मानहानि से परे हो जाएं।” मयंक सेठी ने मजाक में कहा, ”नरेंद्र मोदी जी से छोड़ो भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से 15 मिनट बिना स्क्रिप्ट पढ़े राहुल बहस कर ले तो मान जाऊं। और मेरे से 10 मिनट कर ले तो कांग्रेसी बन जाऊं।”

देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं:

क्या पिद्दी,और क्या पिद्दी का शोरब़ा ! बहुत देखें है मंद,

नहीं है "रागा" जैसे चंद !!! नहीं है बिल्कुल भी दम,

और 15 मिनट बहस करेंगे हम ! मोदी तो बब्बर शेर है,

काँग्रेस तो कचरे का ढ़ेर है ! — Ashutosh (@AshuTanu1515) April 24, 2018

Rahul can't even debate a ground level worker of BJP — Suresh (@sureshganapathi) April 24, 2018

This is a gimmick. Everyone knows Rahul Gandhi cannot even write 2 lines without looking into his mobile. He requires mobile help for writing condolence message even – WHOLE COUNTRY HAS SEEN IT ON TV

If he wants to speak in Parliament, why does Congress do hangama in Parliament ? — VAIBHAV GUPTE (@vaibhavgupte6) April 24, 2018

More than him speaking for 15 min I'm amused at his confidence that Modiji will 'run away'. — Indira (@Indira19240204) April 24, 2018

Debating skills and Rahul Gandhi are not made for each other.Rahul cannot speak for 5 mins, such a useless chap he is. He wants to use Parliament to throw muck at PM and then claim immunity from defamation. He's a crook. — Jagmohan uppal (@uppalj) April 24, 2018

@narendramodi जी से छोड़ो भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से 15 मिनट बिना स्क्रिप्ट पढ़े राहुल बहस कर ले तो मान जाऊ ओर मेरे से 10 मिनट कर ले तो कांग्रेसी बन जाऊं pic.twitter.com/03CLOKovFu — Mayank sethi (@Mayankforbjp) April 24, 2018

Pappu to students ke sawalon ka jawab nahi de pata, socho agar modi ne sawal puch diya to iska kya hoga. — akhilesh sahu (@akhilsahu95) April 24, 2018

I don’t think mr modi should waste his time. His 15 minutes is very important for country — Anurag Tiwary (@anurag_tiwary76) April 24, 2018

