दिल्ली की एक एजुकेशन कंसल्टिंग फर्म के मालिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, दिल्ली की कंपनी UAbility के फाउंडर रोहन धवन ने लिंक्डइन पर अपना एक अनुभव के बारे में बात की है। रोहन धवन के मुताबिक, हाल ही में उनकी मुलाकात एक ऐसे बिजनेसमैन से हुई जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये थी। इस मुलाकात में रोहन की नजर उस बिजनेसमैन की टू-टोन रोलेक्स डेटोना घड़ी पर पड़ी जिसकी कीमत 25 लाख रुपए से अधिक है।

बिजनेसमैन ने पहन रखी थी 10 लाख की फर्स्ट कॉपी

इस दौरान रोहन ने उस बिजनेसमैन की घड़ी की तारीफ की तो वह बिजनेसमैन इस पर हंसने लगा। बिजनेसमैन ने बताया कि यह असली रोलेक्स नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम से 10 हजार रुपये में खरीदी गई “फर्स्ट कॉपी” है। जब रोहन हैरान हुए तो बिजनेसमैन ने इसकी वजह बताई। बिजनेसमैन ने कहा कि आज मेरी पहचान ऐसी है कि लोग मानते ही नहीं कि मेरी घड़ी नकली हो सकती है। यह समय भी दिखाती है, लोग इसकी तारीफ भी करते हैं तो फिर असली घड़ी पर लाखों रुपये क्यों खर्च करूं?” यह पोस्ट पर अब वायरल रही है जिस पर लोग अपनी रिएक्शन दे रहे हैं।

बिजनेसमैन की स्टोरी से रोहन ने ली सीख

रोहन ने अपनी पोस्ट में बताया है कि वह खुद कम चीजें रखना पसंद करते हैं, लेकिन जो भी रखें वह असली हो। हालांकि इस बातचीत के बाद भी उन्हें कोई से समझ नहीं आया कि सही क्या है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कई बार लोग लग्जरी चीज की नहीं, बल्कि उसे पहनने वाले शख्स की हैसियत की तारीफ करते हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि वे लग्जरी सामान उसकी कारीगरी, इतिहास और क्वालिटी के लिए खरीदते हैं या सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए।

वायरल पोस्ट यूजर्स के रिएक्शन

रोहन की इस वायरल पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का कहना था कि अगर मकसद सिर्फ लोगों पर प्रभाव डालना है तो बिजनेसमैन की सोच सही हो सकती है।

वहीं घड़ियों के शौकीनों का कहना था कि असली लग्जरी घड़ी की सबसे बड़ी खासियत उसकी कारीगरी, विरासत और उससे मिलने वाला संतोष होता है, न कि सिर्फ लोगों की तारीफ।

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कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर उन्हें चुनना हो तो वे नकली लग्जरी घड़ी की बजाय किसी अच्छे और असली ब्रांड की घड़ी खरीदना पसंद करेंगे। खैर, आपकी इस पोस्ट पर क्या राय है।

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सबसे ज्यादा Waste Guna Huiya वायरल हुआ जबकि इसका कोई मतलब भी नहीं है। इसके पीछे वजह है कि यह बोलने में मजेदार लगता है। यह सिर्फ एक वायरल मीम है। युवा अब गंभीर मुद्दे पर भी अपनी भाषा में सड़क से संसद तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक जैसे मामले को भी युवाओं ने नारों की जगह मीम्स की भाषा सुनी। इसमें “Delulu” औऱ “Clock It भी खूब चले। खैर, आपको इनमें से कौन सा शब्द ज्यादा मजेदार लगा। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…