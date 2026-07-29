सीजेपी के अभिजीत दिपके के लिए शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं मगर फिलहाल वे इसे टाल रहे हैं। अपनी जिंदगी के अहम फैसले को उन्होंने बाद के लिए छोड़ दिया है। अभी सरकार और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के बीच छात्रों के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को वापस की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है।

परिवार को कहना है कि 30 साल के अभिजीत के लिए पिछले दो सालों से उनकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, जिन्हें वे टाल रहे हैं। एक्टिविस्ट अभिजीत का कहना है कि शादी करने से पहले वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे शादी नहीं करेंगे या घर नहीं बसाएंगे मगर फिलहाल उनकी योजना आत्मनिर्भर बनने की है।

मां ने बताया बेटे के क्या है प्लान?

पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में अभिजीत की मां अनीता दीपके ने बताया कि अभिजीत को NEET-UG पेपर लीक को लेकर किए गए CJP के आंदोलन से लगभग दो साल पहले से ही शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद उनके बेटे का हमेशा यही कहना रहा है कि वह आर्थिक रूप से स्थिर होने के बाद ही शादी करेगा।

उन्होंने आगे बताया, “अभिजीत ने हमसे कहा, ‘अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे कुछ कमाने दो। वरना, मैं शादी कैसे करूंगा?’ मैंने उससे कहा कि हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, लेकिन उसने कहा कि वह खुद कमाना चाहता है। वह इतना ईमानदार है कि अपनी शादी के लिए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लेगा।”

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जब 6 जून, 2026 को अभिजीत दिपके बोस्टन से नई दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक ऑनलाइन एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता था लेकिन कुछ ही हफ़्तों में, वे NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हुए देशव्यापी छात्र विरोध-प्रदर्शनों का चेहरा बन गए।

इस आंदोलन का नतीजा आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के तौर पर निकला जो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक थी। हालांकि आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन दिपके सार्वजनिक चर्चाओं में छाए हुए हैं और उनकी निजी ज़िंदगी भी लोगों का ध्यान खींच रही है।

जब अनीता दिपके से पूछा गया कि क्या वह चाहती हैं कि उनका बेटा शादी करे, तो उन्होंने कहा कि माता-पिता का यह चाहना स्वाभाविक है कि उनके बच्चे बस जाएं। उन्होंने कहा, “हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी हो, मैं भी ऐसा ही सोचती हूं।” हालांकि, उन्होंने साफ़ किया कि आखिरी फ़ैसला उनके बेटे का ही होगा और उन्होंने हाल ही में इस बारे में उससे कोई बात नहीं की है।

उन्होंने कहा, “हमने इस बारे में कोई बात नहीं की है। उसे बात करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं मिलता। हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं और ज़्यादातर उसकी सेहत के बारे में ही बात होती है। वह आधे घंटे तक बात करता है और फिर सो जाता है।”उन्होंने आगे कहा कि बेटे की तबीयत अभी ठीक नहीं है और उन्होंने उन्हें घर लौटने से पहले आराम करने की सलाह दी है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवार को शादी के लिए कोई लड़की मिली है, तो अनीता दिपके ने कहा कि उन्होंने न तो किसी से मुलाकात की है और न ही किसी से बात की है। उन्होंने बताया, “मैंने कोई लड़की नहीं देखी है। बेटे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर लौटने के बाद भी उनका तुरंत इस विषय पर बात करने का कोई इरादा नहीं है। वे कहती हैं, “मैं कम से कम एक महीने तक उससे शादी के बारे में बात नहीं करूंगी। पहले उसे ठीक हो जाने दो।”

‘मुझे उसके भविष्य की चिंता है’

वह क्यों चाहती हैं कि उसकी जल्द शादी हो जाए इस सवाल के जवाब में अनीता दिपके ने कहा कि उन्हें उसके भविष्य की चिंता है और वे चाहती हैं कि उसका अपना परिवार हो। उन्होंने यह भी कहा, “उसके सभी कज़न्स की शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे भी लगता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए।” खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है।

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