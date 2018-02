ट्विटर ने अमिताभ बच्चन के लाखों फॉलोअर्स की संख्या घटाई तो वे भारत में सर्वाधिक फॉलोअर्स वाले सेलिब्रेटी की सूची में तीसरे स्थान पर खिसक गए। दिसंबर में जारी लिस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले, अमिताभ बच्चन दूसरे और शाहरुख खान तीसरे नंबर पर थे। मगर बुधवार के आंकड़े के मुताबिक 40 लाख फॉलोअर्स घटने पर वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाले बिग बी को यह नागवार गुजरा और उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी भी जताते हुए ट्विटर छोड़ने की भी धमकी दी। हर किसी के जेहन में सवाल उठा कि आखिर ट्विटर ने महानायक के फॉलोअर्स क्यों कम किए। शायद इसका जवाब ट्विटर के 27 जनवरी को किए ट्वीट से मिल सकता है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का भी ट्विटर ने जिक्र किया है। लिहाजा पूरी बात समझने के लिए हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले दिनों प्रकाशित रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दर्जनों सेलिब्रेटीज के अकाउंट से एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हटाने की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये फॉलोवर्स फेक हैं, जिन्हें ‘देवूमि’ नामक कंपनी से खरीदा गया है। ये कंपनी 35 लाख से ज्यादा फेक फॉलोअर्स को बेचने का काम करती है।

The tactics used by Devumi on our platform and others as described by today’s NYT article violate our policies and are unnacceptable to us. We are working to stop them and any companies like them.

