गुरुग्राम हिट एंड रन केस की चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर आरोपी कल्याण बैंसला की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपी कौन है और क्या करता है? हालांकि आरोपी का इंस्टा अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंसला टिकरी गुर्जर गांव का रहने वाला है और पलवल की न्यू कॉलोनी में अपना जिम चलाता है और ट्रेनर भी है। वह खुद को बॉडीबिल्डिंग चैंपियन बताता है। इसके अलावा कल्याण की एक सप्लीमेंट की शॉप भी है। हादसे के समय वह अपने दोस्त की Ciaz कार चला रहा था।

आरोपी अपने इंस्टा पर खुद को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, इंडियन रग्बी टीम का मेंबर, बॉडीबिल्डर बताता था। इसके साथ ही आरोपी ने Amateur Olympia India जीतने का भी दावा किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जिम का मालिक है और जिम ट्रेनर भी है। इंस्टा पर वह अपनी बॉडी दिखाते हुए फोटो-वीडियो डालता था, अब इस घटना के बाद उसका इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट है।

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क्या हुआ था रविवार सुबह?

पीड़ित लड़की सिया (Shivani Chauhan) अपनी Aprilia RS 457 पर 20-22 बाइकर्स के ग्रुप के साथ निकली थी। आरोप है कि उसे कार चला रहे शख्स ने टक्कर मारी थी औऱ वहां से फरार हो गया था। आरोपी कल्याण की तरफ से दावा किया गया है कि अपने दोस्त की Maruti Ciaz में परिवार के साथ था। कार में उसकी बहन और दो भाई साथ थे। यह गाड़ी फौजी की है, जो असम में पोस्टेड है। यह जानकारी सामने आई है कि आरोपी कल्याण ने दो दिन पहले अपने दोस्त से गाड़ी दो दिन पहले ही ली थी।

पीड़िता सिया का आरोप है है कि कार वाले लोग पीछा कर रहा था, वे नशे में लग रहे थे और टोंट मार रहे थे। उन्होंने महिला बाइकर समझकर टक्कर मार दी। सिया ने यह भी कहा कि उसने उन्हें दूर रहने को कहा था। तभी वे गुस्से में आ गए और उसे साइड से टक्कर मार दी। बाइक पर लगे कैमरे में सब कैद हो गया जो बाद में वायरल हो गया। वहीं आरोपी ने कहा है कि यह सिर्फ एक हादसा था।

कैसे पकड़ा गया?

वीडियो वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 56 थाने में में एफआई दर्ज की। पुलिस ने पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई, फिर CCTV चेक किया। इसके बाद पुलिस ने BNS धारा 109-हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। जिसके तहत ऐसे मामले में 10 साल तक की सजा है। रिपोर्ट के अमुसार, आरोपी राजस्थान के दौसा / राजगढ़ भाग गया था। मंगलवार सुबह 15 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस ने दबोच लिया।

आरोपी ने क्या बताया?

मीडिया के सामने आरोपी ने कहा “टक्कर मेरी गलती से हुई, U-turn पर कंट्रोल बिगड़ गया, जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी। मैं रुकने वाला था पर 20-22 बाइकर्स गाली दे रहे थे, मेरे साथ फैमिली थी मैं वहां से डर के भागा। मुझ पर पहले कोई केस नहीं है, मुझे परेशान किया जा रहा है। वहीं आरोपी के वकील का कहना है कि बहुत अच्छा लड़का है, खानदारी परिवार से है और पहले से कोई केस नहीं है।

हालांकि पीड़िता लड़की ने पलटवार किया है कि अगर गलती थी तो भागा क्यों? रेड लाइट पर रोका तो बोला मेरी गलती नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



वीडियो सामने आने के बाद कई लोग बिना पूरी सच्चाई जाने कार ड्राइवर को भला-बुरा कह रहे हैं।



अब महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले कल्याण बैंसला ने पूरे घटना पर अपनी बात रखी है।



कल्याण का कहना है कि टक्कर जानबूझकर…Read news pic.twitter.com/AMIdl4stMA — Ajay (@Ajaykumaarji) September 15, 2026