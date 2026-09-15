बिहार कैडर के IPS अधिकारी भानु प्रताप सिंह अपनी पत्नी पूजा के साथ कथित तौर पर पारिवारिक विवाद में घिरे हुए हैं। पत्नी पूजा के आरोपों ने उनकी निजी जिंदगी को चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर पूजा की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसी ही एक कथित वीडियो में पूजा को एक घर के बाहर और बाद में पुलिस स्टेशन में देखा जा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा ने राजस्थान के भरतपुर में पुलिस से संपर्क किया है। उनका आरोप है कि उन्हें अपनी छोटी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और हाल के सालो में उनके पति के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। उन्होंने अपने पति और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं, भानु प्रताप सिंह ने इन आरोपों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, खबर की सोशल मीडिया पर चर्चा है।

IPS अधिकारी भानु प्रताप सिंह कौन हैं?

भानु प्रताप सिंह बिहार कैडर के 2021 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारी हैं और अभी खगड़िया में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात हैं। SP बनने से पहले, उन्होंने मुज़फ़्फ़रपुर और दानापुर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) के तौर पर काम किया था। सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी इलाके के रहने वाले हैं और उनके पास हिंदी साहित्य में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है।

इस अधिकारी ने पहले ‘जोश टॉक्स’ (Josh Talks) प्रोग्राम में सिविल सर्विस में अपने सफर के बारे में बात की थी। उनके अनुसार, उनके पिता भारतीय सेना में थे और बचपन में उन्हें वर्दी में देखकर ही उन्हें एक अधिकारी के तौर पर करियर बनाने की प्रेरणा मिली थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा के लिए पांच बार प्रयास किया था। वे अपने पहले दो प्रयासों में असफल रहे, लेकिन अगले तीनों प्रयासों में परीक्षा पास करने में सफल रहे। इन प्रयासों के दौरान उन्हें अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भी चुना गया था, जिनमें इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस शामिल हैं।

आखिरकार, उन्होंने अपनी पांचवीं और आखिरी कोशिश में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 में, सिंह ने ऑल इंडिया रैंक 372 हासिल की और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुने गए।

भानु प्रताप सिंह और पूजा की प्रेम कहानी

पूजा के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात 2015 में कोलकाता में एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। उनकी शुरुआती जान-पहचान दोस्ती और फिर रिश्ते में बदल गई। आरोपों के अनुसार, उनके परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया था। पूजा का कहना है कि वह सिंह के साथ रहने के लिए कोलकाता में अपना घर छोड़कर भरतपुर चली गई थीं। इसके बाद परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने 16 जनवरी, 2016 को शादी कर ली।

भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के बीच क्या हुआ?

पूजा के आरोप के अनुसार, सिंह के IPS में चुने जाने के बाद उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि इसके बाद उनके वैवाहिक रिश्ते में तनाव आ गया और उन पर अपने पति से अलग होने का दबाव डाला गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिंह तलाक चाहते हैं और उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद अब इस जोड़े की निजी ज़िंदगी से आगे बढ़ गया है। पूजा ने भरतपुर में पुलिस से संपर्क किया है जहां उनके ससुराल वालों का घर है। पूजा ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिंह अपनी बेटी को लेकर चले गए, जिसके बाद वह विरोध जताने के लिए गेट के बाहर बैठ गईं। कथित तौर पर बाद में वह मथुरा गेट पुलिस स्टेशन गईं और अपने पति व उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनके मुख्य आरोपों में से एक यह है कि उन्हें अपनी बेटी से दूर रखा जा रहा है।

पूजा के अनुसार, पुलिस ने जब फ़ोन पर सिंह से संपर्क किया, तो इस मामले को पारिवारिक झगड़ा मानकर कोई तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि पूजा देर रात तक पुलिस स्टेशन में ही रुकी रहीं। एनडीटीवी के अनुसार, पूजा ने आगे कहा कि लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद की वजह से उन्हें काफ़ी मानसिक परेशानी हुई है।

जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि सिंह की नौकरी जाए; उनकी मुख्य मांग बस इतनी है कि उन्हें एक पत्नी के तौर पर अपने अधिकार मिलें और वह अपनी बेटी के संपर्क में रह सकें। बता दें कि अभी इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है, पूरा मामला क्या है यह तभी साफ होगा। जनसत्ता इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, मामला तभी साफ होगा जब अधिकारी इस मामले में अपनी बात रखेंगे, मामला अभी संज्ञान में है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…