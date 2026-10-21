वीडियो में साड़ी के लिबास में हाथ में गन थामी ये महिला बेशक भारतीय पोशाक में है लेकिन अंदाज़ किसी तेज-तर्रार तेवर वाली महिला का है। जी हां, हाथ में AK47 थामी ये महिला कोई और नहीं बल्कि IPS अधिकारी अंकिता शर्मा है जो दशहरे के मौके पर हवा में फायरिंग कर हथियारों की पूजा की परंपरा को निभा रही हैं। साड़ी में खूबसूरत दिखने वाली ये महिला AK47 से आसमान में धांय धांय तीन राउंड फायरिंग करती है जिसका वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दशहरे पर शस्त्र पूजन के दौरान IPS अधिकारी का ये रूप देखने को मिला।

पारंपरिक साड़ी में हाथों में AK-47 थामे नजर आ रहीं IPS अधिकारी अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की SP हैं। अंकिता शर्मा को उनकी सख्त कार्यशैली और निडर अंदाज के चलते ‘लेडी सिंघम’ के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन के बाद AK-47 से फायरिंग करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में अंकिता शर्मा AK-47 से हवाई फायरिंग करती दिखाई देती हैं। उनके इस अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स उनके आत्मविश्वास और हथियारों पर पकड़ की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग धार्मिक आयोजनों के दौरान हथियारों के इस्तेमाल, सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर बात कर रहे हैं।

किस मौके पर अंकिता शर्मा फायरिंग करती दिखी

दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा का खास महत्व है। इस दिन पुलिस और सुरक्षाबलों में भी हथियारों की पूजा की जाती है। इसे कर्तव्य, साहस और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़कर देखा जाता है। दशहरे के मौके पर आईपीएस अफसर फायरिंग कर त्योहार की रस्म निभाती हुई दिखीं।

कौन है IPS अधिकारी अंकिता शर्मा?

IPS अधिकारी अंकिता शर्मा को IPS बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ही होम कैडर मिला। उनकी शुरुआती पोस्टिंग भाटापारा में हुई थी जिसके बाद उन्होंने रायपुर के आजाद चौक में CSP के रूप में भी काम किया। मई 2022 में उन्हें खैरागढ़ का SP नियुक्त किया गया। अंकिता शर्मा खैरागढ़ की पहली महिला SP बनी थीं। आईपीएस अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी हैं। वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में सख्त कार्यशैली के लिए पहचानी जाती हैं। फिलहाल दशहरे पर सामने आए उनके इस वीडियो ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है।

दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा क्यों है?

दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा को शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम ने इसी दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी, जबकि देवी दुर्गा की महिषासुर पर जीत को भी विजयादशमी से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से इस दिन कई जगहों पर हथियारों की पूजा की जाती है। पुलिस और सेना के जवान भी शस्त्र पूजन के जरिए अपने हथियारों के प्रति सम्मान और देश की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं।

(वीडियो सोशल मीडिया)

छत्तीसगढ़। ये है राजनांदगाँव की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, विजयादशमी के उत्सव में AK-47 उठाई और दे दनादन। पता नहीं आप इसे कृत्य कहेंगे या कुकृत्य ? लेकिन अब तो शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग पर लोग जेल जा रहे है !!! pic.twitter.com/w84hOrqpu1 — Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) October 20, 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। शस्त्र पूजन धार्मिक और पारंपरिक आस्था से जुड़ा विषय है।