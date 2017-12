भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी के बाद से कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनुष्का और विराट ने जब से अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है तब से उनके पास बधाइयों का ताता लगा हुआ है। फैंस से लेकर स्टार तक इस जोड़ी को आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। शादी के बाद उनका रिसेप्शन कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। 21 दिसंबर को दिल्ली में और 26 दिसंबर को क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के लिए अलग से मुंबई में शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विराट अनुष्का के लिए गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुष्‍का शर्मा के सामने विराट काफी पॉपुलर पुराना गाना ‘मेरे महबूब कयामत होगी…’ गाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस गाने के खत्म होने के बाद अनुष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। यह स्माइल इन दोनों के रिश्तों के बारे में काफी कुछ कह रही थी। शादी के बाद जहां विराट साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने से होने वाली सीरीज की तैयारी करेंगे। तो वहीं अनुष्का भी उनके साथ ही शादी के बाद का अपना पहला न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगी।

How *cute* is this video of Virat singing for Anushka. I’m catching feels. pic.twitter.com/4c6snIuk4Y

— Shilpa Rathnam (@shilparathnam) December 12, 2017