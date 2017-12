मजाक-मजाक में ओवन के अंदर फंसा लिया सिर, VIDEO देखकर आपकी भी अटक जाएगी सांस

इंग्लैंड में एक शख्स को प्रैंक के लिए यूट्यूब वीडियो बनाना उस वक्त भारी पड़ गया जब उसकी गर्दन माइक्रोवेव ओवन में फंस गई। प्रैंक वीडियो बनाने के लिए एक शख्स ने खुद माइक्रोवेव ओवन में गर्दन से ऊपर का हिस्सा (पूरा चेहरा) माइक्रोवेव ओवन में फंसा लिया था। यहां तक कि माइक्रोवेव ओवन में सीमेंट का घोल डालकर पूरी तरह से ठोस भी किया गया था जिसकी वजह से यह मामला और भी गंभीर हो गया था। आइए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।

दरअसल यह मामला 7 दिसंबर का है। वॉल्वरहैम्प्टन के फोर्डहाउस इलाके में 22 वर्षीय शख्स ने यूट्यूब प्रैंक वीडियो बनाने की कोशिश में खुद की जान हाफत में डाल ली। शख्स ने एक माइक्रोवेव ओवन के एक हिस्से को हटाकर उसमें सीमेंट का घोल बनाकर भर दिया।

सीमेंट का घोल डालने के बाद शख्स ने खुद के चेहरे को एक पॉलीथिन से ढका और गर्दन तक का हिस्सा सीमेंट के घोल से भरे ओवन में डाल दिया। हालाकिं शख्स ने एक प्लास्टिक ट्यूब के एक छोर को पॉलीथिन के अंदर रखा था ताकि उससे ऑक्सीजन मिलती रहे।

शख्स ने अपना चेहरा ओवन में डालकर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसके दोस्त ने ओवन के सीमेंट को और ठोस बनाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद सीमेंट पूरी तरह से ठोस हो गया और तभी उस शख्स को सांस लेने में परेशानी होने लगी। दोस्तों ने करीब डेढ़ घंटे तक शख्स के चेहरे को ओवन से बाहर निकालने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास दोस्त ने 999 पर मदद के लिए कॉल की।

We’re seriously unimpressed ????.

Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been ‘cemented’ inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH

— West Midlands Fire (@WestMidsFire) December 7, 2017