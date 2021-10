Paytm के IPO को SEBI ने दी मंजूरी तो खुशी से नाचने लगे विजय शेखर शर्मा, यूजर्स बोले- कूल बॉस

Paytm के लिए खुद के लिए वाकई फख्र करने का लम्हा था। हो भी क्यों ना। कंपनी के IPO को SEBI ने मंजूरी जो दी है। कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा पर खुशी इस कदर छाई कि वह खुशी से नाचने लगे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उनके डांस को देखकर यूजर्स ने उन्हें डासिंग रॉक स्टार का बेहतरीन तमगा दे डाला।

वीडियो में दिख रहा है कि विजय शेखर कंपनी के लोगों के साथ किस तरह से खुशी को साझा कर रहे हैं। किशोर कुमार का गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। गाने के बोल हैं- अपनी तो जैसे तैसे, कोई आगे न पीछे और उस पर दीवानों की तरह से थिरकते दिख रहे हैं पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा। बीच में एक बार फोन उन्हें डिस्टर्ब करता दिखता है लेकिन अगले ही क्षण वह फोन को काटकर डांस करने लग जाते हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी तरह से रिएक्ट किया। किशोर जैन ने लिखा- माइंड ब्लोइंग। खुशी भरपूर दिख रही है। वाकई शानदार। एक यूजर ने लिखा कि खुशी किस तरह से साझा की जाती है इसे विजय सर से बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि, कुछ लोगों ने वीडियो को पुराना भी बता डाला।

Scenes at Paytm office after SEBI approves one of India’s largest IPOs ??@vijayshekhar pic.twitter.com/6yQHKVBm39

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 24, 2021