प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार (7 फरवरी) को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर की गई टिप्पणी पर बवाल आज भी जारी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पीएम से माफी की मांग की है। बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को सदन में कहा था कि आधार की अवधारणा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सामने आई थी, जिस पर रेणुका चौधरी ने ठहाका लगाया था। इस पर मोदी ने रेणुका की हंसी पर चुटकी ली थी। रेणुका चौधरी के ठहाके के लिए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जब उन्हे टोक रहे थे और ऐसा ना करने की हिदायत दे रहे थे तब पीएम मोदी ने तब कहा था, “सभापति जी, रेणुकाजी को मत रोकिए। जब से रामायण धारावाहिक खत्म हुआ है, पहली बार इस तरह की हंसी सुनने को मिली है।” मोदी के इस बयान पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने डेस्क थपथपाना शुरू कर दिया और अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे।

Raksha Mantri was the only one who didn’t clap or laugh at Modi jibe at Renuka pic.twitter.com/FRUBvDc7Vn

— Ravikiran (@scribe_it) February 8, 2018