सड़क पर बिना सुरक्षा पैदल निकलीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रेस्तरां में आम लोगों की तरह खाया खाना, वायरल हुआ वीडियो

देश की रक्षामंत्री और राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख लोग रक्षामंत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो 30 दिसंबर का बताया जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि बीते 30 दिसंबर को रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण बैंगलुरू में थीं। वहां अपने ऑफिस में उन्होंने सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों का जायजा लिया। रक्षामंत्री ने शहर के तमाम अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां संवाद भी स्थापित किया। ऑफिस में मीटिंग के बाद उन्हें भूख लगी तो बिना किसी तामझाम या सुरक्षा दस्ते के वह पैदल ही खाने की तलाश में कैंटीन की तरफ चल पड़ीं। लोगों के लाख मना करने पर भी निर्मला सीतारमण एक आम इंसान की तरह सड़क पर निकल गईं।

रेस्तरां की तरफ पैदल चल रही रक्षामंत्री के साथ दो चार लोग थे। एक भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ नजर नहीं आया। रेस्तरां पहुंच कर निर्मला सीतारमण ने वहां आम लोगों के बीच बैठकर लंच किया। लोगों से बातचीत भी की। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने अपनी रक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई।

It was a memorable Saturday, listening to great insightful thoughts of @nsitharaman.

Also having lunch with this amazingly simple VVIP.

From Vietnam to US to Pacific ocean, her clarity of thoughts is impressive. Indian defence is in good hands. pic.twitter.com/QfAF6REC0I — Kiran Kumar S (@KiranKS) December 30, 2017

Had a great meeting with RM @nsitharaman ji in #Bengaluru earlier today. Thereafter a long walk for a real Aam Aadmi lunch. pic.twitter.com/8SYPVXqFXV — Suresh N (@surnell) December 30, 2017

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की सादगी देख लोग सेशल मीडिया में उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि हमारी रक्षा मंत्री बेहद मिलनसार और जमीन से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने रक्षा मंत्री को इस तरह से अपने ऊपर खतरा ना लेने की सलाह भी दी। लोगों ने लिखा कि देश को आपकी जरूरत है, इस तरह से अपनी जान जोखिम में ना डालिए।

Wow.. You are so lucky. What was the occasion sir ? . Truly @nsitharaman is one of the most deserving defence minister of India — Kishor Bhat (@KishorPolya) December 30, 2017

These are leaders @BJP4India shd project. @nsitharaman can do wonders in Tamilnadu and Karnataka for BJP. — Pramod P K (@PkPraamod) December 30, 2017

Sorry but downright SILLY & DANGEROUS. Leaving aside this being a telegram to India's foes, been informed by many defence-beat journo friends that her no-nonsense approach and crackdown on defence deals/middlemen has earned her dangerous enemies. This shouldn't be repeated. pic.twitter.com/3lXaOZ4j4d — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) December 31, 2017

Madam @nsitharaman @DefenceMinIndia, please do not expose yourself to danger. This may sound like a cliché, but i mean it sincerely: the nation needs you. https://t.co/aNiW7vDId5 — राजीवः श्रीनिवासः (@RajeevSrinivasa) December 31, 2017

