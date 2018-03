ब्रेक फेल हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई लॉरी, वीडियो में देखें कैसे एसयूवी से जा टकराई

चीन के यिनचाऊ में हुए हादसे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो यिनचाऊ के टोल बूथ का बताया जा रहा है। जहां तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने टोल बूथ पर खड़ी एसयूवी कार को टक्कर मार दी। ट्रक ने ना सिर्फ कार को टक्कर मारी बल्कि कार को दूर तक घसीटते हुए ले गया। यह घटना 1 मार्च की बताई जा रही है। इस डरावने हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो टोल बूथ के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था।

इस हादसे के 44 सेकंड के वीडियो में एक एसयूवी कार टोल बूथ पर खड़ी नजर आ रही है। टोल बूथ में बैठी महिला कर्मचारी कार के ड्राइवर से टोल वसूल कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक पर पडी। महिला ट्रक को देखकर काफी डर गई और बचने के लिए बूथ से बाहर भागने के लिए बढ़ी। वहीं जब तक कार का ड्राइवर स्थिति को समझता तब तक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। ट्रक कार को रौंदता हुआ आगे चला गया। बताया जा रहा है कि इस घटना के वक्त कार में ड्राइवर समेत दो लोग मौजूद थे।

Shocking footage shows an out-of-control truck slamming into car at a toll gate due to brake failure in NW China’s Yinchuan City https://t.co/vcZ5TzQOyl pic.twitter.com/MUnUmnkhou

— CGTN (@CGTNOfficial) March 3, 2018