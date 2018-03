कार से बैकफ्लिप कर रहे युवक की जान बाल-बाल बची, वीडियो वायरल

एक युवक ने कार के ऊपर से ऐसी उल्टी कलाबाजी (बैकफ्लिप) की, जिससे उसकी जान बाल-बाल बची। घटना स्थल पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। सब ने मान लिया था कि अब तो अनहोनी हो गई। दरअसल, कलाबाजी के दौरान सबकुछ सही चल रहा था, तभी न जाने युवक से कोई गलती हुई और वह सड़क पर गुजर रही कार के नीचे आते-आते बचा। यह मामला सामने तब आया जब उसके दोस्त टॉमी ने उसकी वीडियो ट्वीटर पर पोस्ट की।

10 मई को पोस्ट की गई वीडियो को अबतक 69,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। वहीं इस ट्वीट को 48,000 से ज्यादा बार रीट्वीट भी किया जा चुका है। इस वीडियो को लेकर कई ट्वीटर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सब इस वीडियो को देखकर दंग है। ट्विटर यूज़र @TommyFrmBroward ने वीडियो के साथ ट्वीट में लिखा है, “इस कलाबाजी में मेरे दोस्त की जान जाते जाते बची…”

My boy almost lost his life smh pic.twitter.com/lnUC0hK6po — Tommy (@TommyFrmBroward) May 9, 2017

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक कार की डिक्की पर खड़ा है और स्टंट के लिए पूरी तरह तैयार है। वह बैकफ्लिप करता है, जो पूरी तरह परफेक्ट थी, लेकिन जमीन पर जाते ही उसका संतुलन बिगड़ा और वह कुछ कदम पीछे चला गया। वह स्टंट में इतना पीछे चला गया कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे सड़क है और तेज रफ्तार में कारें गुजर रही है।

इस खतरनाक सीन को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब मान चुके थे कि अब तो हमारे कलाबाज इस दुनिया से गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और युवक कार की चपेट में आने से बच जाता है। बता दें कि अब यह वीडियो ट्वीटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है।

दिल को दहला देने वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, “एक पल के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई थी…” एक अन्य यूज़र ने लिखा, “दहशत का हमला पूरी ताकत के साथ…”

इसी तरह कई यूजर्स ने ट्वीट किया है…

@poohhhmoney @TommyFrmBroward good!? nigga was a foot away from being roadkill — Hawan (@RejRoyal) May 10, 2017

@TommyFrmBroward @lolokcool88 Grim reaper pulled up on that boy like “you got one more time, keep playing with me fam” — PeTTy Pablo (@MitchellMylo) May 10, 2017

@TommyFrmBroward My heart stopped for a second pic.twitter.com/I1E9Z67xu5 — Jai like Pie (@PimpYoSquad) May 10, 2017

देखिए वीडियो - शत्रुघ्न सिन्हा ने चेतन भगत को ट्वीटर पर लताड़ा; आडवाणी की राहुल गांधी से की थी तुलना

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App