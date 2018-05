चेतन भगत की राहुल गांधी को सलाह- कोशिश करते रहिए, नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा

सीएनबीसी-टीवी 18 न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में मशहूर लेखक चेतन भगत ने देश की दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों को एक लाइन में सलाह दी। उनसे जब एंकर ने रैपिड फायर सेशन के दौरान राहुल गांधी के लिए सलाह ही मांगी तो बोले कि उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी के लिए सुझाव देते हुए बोले-वह लोगों को सुनें।

इंटरव्यू के दौरान चेतन भगत से पूछा गया कि उन्हें फिक्शन पसंद है या नान फिक्शन तो जवाब दिए फिक्शन। शाहरुख खान के लिए सलाह मांगे जाने पर कहा कि वह हमेशा फिट रहने की कोशिश करें। साथ ही मेरे साथ कोई फिल्म। क्योंकि तीनों खानों में वे शाहरूख खान के साथ फिल्म करना चाहते हैं। चेतन भगत ने बताया कि दीवाली पर उनकी नई किताब आन आने वाली हैं। आलोचकों को लेकर कहा कि उन्हें थोड़ा दयालु होना चाहिए। प्रशंसकों का हमेशा स्वागत करने की बात कही। चेतन भगत ने स्टीव जॉब्स को अपना आदर्श करार दिया।

What advice would author @chetan_bhagat like to give @RahulGandhi & PM @narendramodi? Catch his rapid fire session with @PriyaSheth7 pic.twitter.com/KW8GhnJX3t

— CNBC-TV18 News (@CNBCTV18News) April 30, 2018