दूल्हे को कंधे पर बैठाकर युवक ने किया ऐसा डांस, लोग बोले- तीतर बना दिया

दूल्हे को कंधे पर बैठाकर युवक कूद-कूदकर डांस करता है, जिससे कुछ देर के लिए दूल्हा भी डर जाता है।

शादी में डांस का वीडियो हो रहा वायरल (फोटो सोर्स- sunil.in1/ Instagram)

