Google Trends: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई उद्योगों का एक अहम हिस्सा बन गया है। जहां एक तरफ मशहूर हस्तियां और विशेषज्ञ एआई टूल्स से जुड़े खतरों पर बहस कर रहे हैं, वहीं गूगल के एक पूर्व इंजीनियर ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स में योगदान देना बंद कर दिया है। उनका मानना ​​है कि अगले एक दशक के भीतर एआई पूरी मानवता को खत्म कर सकता है।

एमआईआरआई के अध्यक्ष नेट सोरेस का अनुमान है कि इस बात की 50 प्रतिशत से अधिक संभावना है कि इंसान अगले 10 सालों तक जीवित न रह पाएं। ‘द अटलांटिक’ के साथ एक इंटरव्यू में, सोरेस ने बताया कि उन्होंने पिछले एक दशक से अपने रिटायरमेंट फंड में कोई योगदान नहीं दिया है।

मैं अभी रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं कर रहा हूं

उन्होंने कहा, “मैं अभी रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं कर रहा हूं। गूगल में काम करने के दौरान मेरा एक 401(k) अकाउंट बना था, लेकिन मैंने पिछले 10 सालों से उसमें कोई योगदान नहीं दिया है।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सच में लगता है कि इस बात की 50 प्रतिशत से अधिक संभावना है कि मानवता अगले 10 सालों तक नहीं बचेगी, तो सोरेस ने जवाब दिया, “मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 50 प्रतिशत से भी ज्यादा संभावना इस बात की है कि हमारे पास अब एक दशक का समय भी नहीं बचा है।”

सोरेस ने 2014 में गूगल छोड़ दिया और बर्कले स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था एमआईआरआई से जुड़ गए, जो एआई सुरक्षा पर शोध करती है। उन्होंने कई वर्षों तक इस बात का अध्ययन किया है कि उन्नत एआई सिस्टम को इस तरह कैसे डिजाइन किया जाए कि वे इंसानी इरादों के अनुरूप काम करें।

2025 में आई अपनी किताब ‘इफ एनीवन बिल्ड्स इट, एवरीवन डाइज’ में सोरेस ने तर्क दिया है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई ऐसे लक्ष्य बना सकता है जो इंसानी हितों के खिलाफ हों, जिससे मानवता के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो सकता है। इससे पहले, जेफ्री हिंटन ने अनुमान लगाया था कि इस बात की 10 से 20 प्रतिशत संभावना है कि एआई मानवता पर हावी हो सकता है।

हिंटन ने दी चेतावनी

हिंटन ने चेतावनी दी है कि एआई सिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, जबकि इनके संभावित परिणामों के बारे में आम लोगों की समझ अभी भी बहुत सीमित है। हिंटन ने कहा, “दुर्भाग्य से, इस मामले में मेरी राय एलन मस्क से मिलती है, यानी 10 से 20 प्रतिशत संभावना है कि ये सिस्टम हम पर हावी हो जाएंगे, लेकिन यह बस एक अंदाजा ही है।”