केरल में फारूक ट्रेनिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर जौहर मुनव्वर के लड़कियों के पहनावे पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विवाद की आंच की तपिश टीवी बहसों में भी महसूस की जा रही है। रिपब्लिक टीवी पर इसी मुद्दे पर हुई एक बहस के दौरान बीजेपी नेता शाजिया इल्मी और एक मौलाना के बीच जमकर शाब्दिक बाण चले। बहस के दौरान बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने मैलाना से कहा कि आप औरतों के कपड़े क्यों देखते हैं तो वहीं मौलाना शाजिया से बोले कि आप मुसलमानों को बरगला रही हैं। बहस के इस हिस्से का करीब ढाई मिनट का वीडियो रिपब्लिक टीवी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। डिबेट में मैलाना जब लड़कियों के जींस और टीशर्ट पहनने पर टिप्पणी करते दिखते हैं तभी शाजिया इल्मी के तेवर तल्खी पकड़ लेते हैं और वह कहती दिखती हैं- ”अर्णब आई हैव ए सिंपल क्वेश्चन, व्हाई आर दीज मेन ऑब्सेस्ड विद वीमेन्स क्लोथिंग? आई रियली वॉन्ट टू नो” वह आगे कहती हैं- क्या इनकी नजरें औरतों के ही ऊपर रहती हैं सुबह, शाम, रात, क्या इनकी नजरें… गैर औरत की तरफ नजर डालना गलत है, क्यों गैर औरतों की तरफ देखते हैं?”

#ExposeAntiWomenLobby | Why are these people so obsessed with women's clothes? Are they always looking at other women and their clothes: Shazia Ilmi- Leader, BJP pic.twitter.com/kNUKBWjySg

— Republic (@republic) March 23, 2018