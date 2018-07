आमतौर पर टीवी चैनल्स पर अलग-अलग पार्टी प्रवक्ताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है। टीवी चैनलों पर प्रवक्ता विपक्षी पार्टियों के खिलाफ धारदार राजनीतिक हमले करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। हालांकि इस बार रिपब्लिक टीवी चैनल पर दो राजनीतिक प्रवक्ताओं की बीच हुई बहस का मजेदार वीडियो सामने आया है। इसमें एक पक्ष दूसरे पर शेरो-शायरी से हमला कर रहा है। दरअसल चैनल पर महागठबंधन को लेकर बहस का आयोजन किया गया। इसमें एक पक्ष का नेतृत्व सपा नावेद सिद्दीकी कर रहे जबकि दूसरे पक्ष का नेतृत्व डॉक्टर संबित पात्रा कर रहे हैं।

इस दौरान नावेद सिद्दीकी भाजपा प्रवक्ता पर निशाना साधते हुए कहते हैं, ‘वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी…है उसकी डरा रहा है… है मेरी फितरत डरा नहीं हूं।’ इसके बाद एक और शेर पढ़ते हुए सपा प्रवक्ता कहते हैं, ‘मजा सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा… मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा।’ दरअसल इस शेर के जरिए नावेद सिद्दीकी ने साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव और महागठबंधन की संभावनाओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है।

हालांकि जिस वक्त सपा प्रवक्ता कहते हैं कि मजा सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा… तभी भाजपा प्रवक्ता उन्हें बीच टोकते हुए और इसमें अपनी लाइन जोड़ते हुए कहते हैं कि पत्थरबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर सपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि भाजपा ने पिछले चार सालों में कुछ नहीं किया। उनके एजेंडे में स्पष्टा नहीं।

#WillThirdFrontWork | WATCH: Sher-shayari and debate between Naved Siddiqui, SP, and Dr Sambit Patra, BJP https://t.co/lpnVZxGnA2 pic.twitter.com/xMgEGKUCyg

