VIDEO: टीवी डिबेट में आशुतोष ने मारा ताना, फिर गलती पकड़ हंसने लगे अरनब

टीवी न्यूज रूम डिबेट का तरीका हाल में कितना बदला है यह तो हर किसी ने देखा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में बदला लेने के लिए काफी उबाल है। आम आदमी से लेकर खास तक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रख्यात पत्रकार अरनब गोस्वामी के टीवी शो पर जहां पूर्वा आम आदमी पार्टी नेता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच हल्की सी नोक झोंक हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल अरनब के शो पर पुलवामा में हुए हमले को लेकर बहस चल रही थी। इस दौरान अरनब ने कहा कि पाकिस्तान की मीडिया लिख रही है कि अपने देश में चुनाव है इसलिए यह हमला प्लान किया गया है। अरनब ने इस पर कहते हैं कि इस पर किसी ने एक आर्टिकल नहीं लिखा ना ही किसनी ने सवाल किया कि पाकिस्तान मीडिया इतना बुरा कैसे कह सकता। अरनब कहते हैं कि आशुतोष आप और सुधींद्र कुलकर्णी आप लोगों ने भी नहीं बोला यह मुझे इत्तेफाक नहीं साजिश लगती है। इसके बाद आशुतोष जवाब देना शुरू करते हैं।

#ShameOnAntiNationals | How will you call a PM nationalist or anti-nationalist, who despite knowing attack in Pulwama, was busy shooting: Ashutosh, Senior Journalist pic.twitter.com/aOduPPMrjf

आशुतोष कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि अरनब यहां से बैठे-बैठे लोगों को नेशनल एंटी नेशल बोल रहे हैं। अरनब आप पीएम मोदी के बारे में क्या कहेंगे जो यह जानते हुए भी कि पुलामा.. पुलाव अअअ… में हमला हुआ है इसके बाद भी वह शूटिंग करते रहे। दरअसल आशुतोष पुलवामा का सही नाम ही नहीं ले पाए। इस पर अरनब गोस्वामी हंस पड़े और उन्हें बताया कि वो पुलवामा है पोलामा नहीं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इसके अलावा बहस में एक मौका ऐसा भी आता है जब अरनब गोस्वामी कहते हैं कि भारत को ंपाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अरनब कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर की राय गलत है। भारत को नहीं खेलना चाहिए। इस पर तपाक से आशुतोष कहते हैं कि तो आप सचिन को भी देशद्रोही बता दीजिए।

Here is @ashutosh83B #CaughtLying. He was trying to put words in Arnab’s mouth & when Arnab coolly said Sachin is wrong to want cricket with Pak, he got frustrated and pulled out his earpiece. Stop lying & grow up Ashutosh. #NoCricketWithPakistan pic.twitter.com/cuyXjjMxDj

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) February 22, 2019