इस वक्त भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत में तो कई इलाकों में बर्फबारी हो ही रही है वहीं अमेरिका जैसे देशों में भी सड़कें बर्फ से पट चुकी हैं। इस मौसम में जहां लोग घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं, जहां लोगों की कोशिश रहती है कि वह ज्यादा से ज्यादा समय घर की गर्माहट में बिताएं वहीं एक ऐसा शख्स भी है जो बर्फ में नंगे पैर डांस करना पसंद करता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बिना ठंड के कपड़े पहने बर्फ में डांस कर रहा है और बैकग्राउंड में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गाना ‘आजा ओ मेरी तमन्ना…’ बज रहा है। हम और आप बिना गर्म कपड़े पहने बर्फ में जाने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इस शख्स ने केवल एक बनियान और शॉर्ट्स पहने हुए डांस कर डाला। इतना ही नहीं वीडियो के अंत में इस शख्स ने कहा कि, ‘सर्दी से डर नहीं लगता साहब, गर्मी से लगता है।’

Just the reason why Trump wants to finish H1B for Indians pic.twitter.com/ntFqCK2aj7

— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) January 5, 2018