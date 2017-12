वकार युनूस ने दी टेस्ट क्रिकेट में बदलाव की सलाह, लोगों के आए ऐसे रिएक्शन

शारजहा में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट टी10 लीग का फाइनल केरल किंग्स और पंजाबी लीजेंड्स के बीच खेला गया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने टी10 को टेस्ट क्रिकेट से जोड़ने की सलाह दी। ट्विटर पर अपनी राय में यूनुस ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की दो पारियां 10-10 ओवर की होनी चाहिए, जिसमें लीड, ट्रायल और फॉलो अॉन शामिल हो। इनोवेशन और चेंज ही इस दुनिया को आगे ले जाने का तरीका है। पूर्व क्रिकेटर के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। @shahiqm06 ने लिखा कि ह्यूस्टन में पिछले साल हुआ टी 10 हुआ, यह बहुत सफल रहा। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी आमंत्रित किया गया। @Ahssan33 यह क्रिकेट नहीं है असली क्रिकेट तो 50 ओवर का मैच और 5 दिन का टेस्ट मैच होता है।

@Moinjavedkhan06 ने लिखा कि यह बहुत अच्छा आइडिया है। इसके लिए आपको एक कैंपने चलाना चाहिए इसमें हम आपका साथ देंगे। @SherazM21131106 ने लिखा कि अच्छा आइडिया है लेकिन टेस्ट क्रिकेट ही बेस्ट होता है। यह समय के साथ बदलता रहना चाहिए। @imIftikharKtk ने लिखा कि प्लीज टी 20 फॉरमेट को खराब मत कीजिए। इसका चार्म खत्म मत कीजिए। T10 क्रिकेट भी क्या क्रिकेट होगा। @iamrathod_95 ने लिखा कि यह बहुत अच्छा इनोवेशन होगा। @farhanwrites ने लिखा कि अच्छा आइडिया है लेकिन पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप बताएंगे कि यह टी20 क्रिकेट से कैसे अच्छा है।

To feed my love of Test cricket and to build on this T10 initiative, how about T10 matches in Test format? Two innings, 10 overs each with leads/trails, follow on, etc. Innovation & change is the only way forward in this world. Thoughts?

