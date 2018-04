इस कूड़ा उठाने वाले के कायल हुए वीवीएस लक्ष्मण, ट्वीट कर किया सैल्यूट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण एक कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर उसकी जमकर तारीफ की है। दरअसल कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति को कूड़े के ढेर में एक पर्स मिला था, जिसमें काफी सारे पैसे थे। पर्स पाकर वह व्यक्ति सीधा पुलिस स्टेशन गया और पर्स पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने यह पर्स इसके मालिक तक पहुंचा दिया। वीवीएस लक्ष्मण ने कूड़ा उठाने वाले इस गरीब व्यक्ति दीपचंद की तारीफ करते हुए ट्वीट कर कहा कि दीपचंद गुप्ता की ईमानदारी को सलाम है, जिन्हें कूड़ा उठाने के अपने काम के दौरान कूड़े के ढेर में एक पर्स मिला, जिसमें 33,000 रुपए रखे हुए थे। दीपचंद ने तुरंत इस पर्स को थाने के पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया। जिसे बाद में उस महिला को सौंप दिया गया, जिससे वह पर्स खो गया था। दीपचंद को सलाम।

वहीं वीवीएस के इस ट्वीट पर लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी और दीपचंद की ईमानदारी की प्रशंसा की। कुछ लोगों ने लक्ष्मण की भी इस बात के लिए प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने यह ट्वीट शेयर किया। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मण इससे पहले भी सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। अभी पृथ्वी दिवस के मौके पर भी लक्ष्मण ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट मे लक्ष्मण ने लोगों से धरती को बेहतर जगह बनाने में योगदान देने की अपील की थी। लक्ष्मण के इस ट्वीट को भी लोगों ने काफी पसंद किया था।

Respect to the honsety of Dipchand Gupta(left) who during the course of his work of picking up rags spotted a purse with Rs 33,000 cash .He immediately handed over the purse to the Thane stationmaster,who later handed it over to the woman who had lost it. Kudos to Dipchand pic.twitter.com/yTlweGS47T — VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 22, 2018

Honesty is the most treasured virtue. Thanks for sharing….good bless such people who remind us of the values on a day to day basis… Thanks for sharing — Seshadri N Iyer (@SeshIyer73) April 22, 2018

All is not bad in this India… There are majority of such nice and good ppl.. — Chirayu R. Mankad (@cmankad) April 22, 2018

Honesty is the best thing you can give to the world which is free of cost, yet very few people can afford it,rare people like deepchand can afford it,hat’s off to him… — Shafivulla mohammad (@ShafivullaM) April 22, 2018

वीवीएस लक्ष्मण फिलहाल आईपीएल में व्यस्त हैं, जहां वह सनराईजर्स हैदराबाद टीम के मेंटोर हैं। रविवार को खेले गए मैच में चेन्नई की टीम ने हैदराबाद को एक नजदीकी मुकाबले में हरा दिया। इसके बाद भी लक्ष्मण अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं। लक्ष्मण का मानना है कि जिस तरह से हैदराबाद की टीम ने चेन्नई का सामना किया और मैच के फैसले को आखिरी गेंद तक खींचा, इससे लक्ष्मण खुश दिखाई दिए।

