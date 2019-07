क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान नए पाकिस्तान का वादा कर सत्ता में आए थे। इमरान ने देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने का दम भरा था। जबकि पाकिस्तान सरकार के अधिकारी ही इमरान के इस वादे का पलीता लगाने में जुट गए हैं।

पाकिस्तान के उद्योग मंत्रालय में टायलेट के बाहर लगाए गए बायोमीट्रिक मशीन की तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इन तस्वीरों पर एक तरफ जहां लोग सरकार की आलोचना करते हुए नाराजगी जता रहे हैं, वहीं कई लोग इन तस्वीरों को शेयर कर खूब मजे भी ले रहे हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, ‘इन वीवीआईपी बाथरूम को केवल अतिरिक्त सचिव और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी ही प्रयोग कर पाएंगे। हालांकि, सूत्रों ने यह भी बताया कि यदि किसी और विभाग का समान रैंक का अधिकारी भी हो तो वह इन बाथरूम का प्रयोग कर सकता है।’

Using the taxpayers’ money, #PTI govt has introduced ‘VVIP Toilets’ which can only be accessed thru biometric verification by top govt officials at @minmoippak. Wonder if they have installed CCTVs inside them as well for security purpose https://t.co/eRcgSCVK2P

— A B (@AhmadBilalHu) July 20, 2019