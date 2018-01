VIDEO: मौलवी का अश्लील जांस हुआ वायरल, लोगो बोले- इसको अपने बच्चों के पास ना आने दें

सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मौलवी अपने कुर्ते के अंदर कपड़ा ठूस कर अश्लील डांस करते नजर आ रहा है। वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डांस कर रहे मौलवी की सोशल मीडिया में काफी फजीहत हुई। इस तरह से अपनी फजीहत होता देख आरोपी मौलवी सामने आया है। इस मौलवी को अपने किये पर पछतावा है। मौलवी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है जिसमें वह कहता दिखाई दे रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मौलवी के अश्लील डांस वीडियो के बाद उसकी माफी मांगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोग मौलवी के माफीनामे वाले वीडियो पर कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि आपका डांस देख कर बहुत मजा आया, दिल छोटा ना कीजिए।

आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मौलवी सफेद कुर्ते पायजामे में किसी कमरे के अंदर डांस कर रहा है। डांस करने का तरीका बेहद अश्लील है। लोग वीडियो देख कर लिख रहे हैं कि इसने कुर्ते के अंदर ब्रा पहन रखी है। लोग इस वीडियो पर मौलवी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

When you think you've seen more or less everything and then this comes along… pic.twitter.com/QViEOTbuaw

— Bilal Farooqi (@bilalfqi) January 20, 2018