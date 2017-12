शशि कपूर के निधन पर वीरेंद्र सहवाग ने इस डॉयलाग से दी अपनी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शशि कपूर का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। शशि कपूर पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में शशि कपूर ने अंतिम सांसें लीं। शशि कपूर ने अपने करियर में 160 फिल्मों (148 हिंदी और 12 अंग्रेजी) में काम किया। वे 79 वर्ष के थे। शशि कपूर की मौत की खबर सुन उनके चाहने वाले सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने चहेते अभिनेता को याद कर रहे हैं। दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी इस वेटरन एक्टर के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप भविष्य के कलाकारों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। सहवाग ने शशि कपूर के मशहूर डायलॉग ‘मेरे पास मां है’ के जरिए इस दिग्गज कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि दी।

One of the most iconic dialogues ever, #ShashiKapoor . You will continue to inspire future generation of actors. Condolences to family and friends. pic.twitter.com/QBoLf7IlPb

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 4, 2017