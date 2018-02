खाना चुराने पर पीटकर हत्या: वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट- उबैद, हुसैन और अब्दुल की भीड़ ने मार डाला, शर्मिंदा हूं कि किसी को फर्क नहीं पड़ता

केरल के पालक्काड़ में एक आदिवासी युवक को भीड़ ने खाना चुराने के आरोप में पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृत युवक की नाम ए मधु था और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस युवक को गुरुवार की शाम चोरी के शक में कुछ लोगों ने जंगल से पकड़ा। वे उसे पीटते हुए बाहर लाए और उसे रस्सियों से बांध दिया। उसके बाद रस्सियों से बंधे मधु पर उन लोगों ने लात-घूंसे बरसाने के साथ ही डंडों से भी पीटा। इस हैवानियत के दौरान कुछ लोग उसके साथ सेल्फी भी लेते रहे। बाद में पुलिस के बची बचाव के बाद मधु को वहां से छुड़ाकर अस्पताल ले जाया गया जहां उसने रास्ते में ही तम तोड़ दिया। इस घटना पर भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। सहवाग ने कहा है कि, ‘इस तरह की घटना होती है और हमें फर्क भी नहीं पड़ता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं।’

मृत मधु के साथ हैवानियत करने के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा- ‘मधु ने एक किला चावल चुराया था। उबैद, हुसैन और अब्दुल करीम की भीड़ ने इस गरीब आदिवासी को मौत के घाट उतार दिया। ये एक सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। मुझे शर्म आती है कि ये सब हुआ और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता।’

वीरेंद्र सहवाग के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि 1 किलो चावल चुराने पर जान ले ली जा रही है और 11 हजार करोड़ लेकर कोई नीरव मोदी फरार हो जा रहा है। वहीं बहुत से लोग ये भी लिख रहे हैं कि भीड़ द्वारा इस हत्या पर अब कोई अवार्ड वापसी भी नहीं कर रहा।

Because the lyncher mob is muslim there won't be any outrage @jigneshmevani80 @Shehla_Rashid kaha ho tum log…. Lal salaam wale harami….

And we have no problem with certain Modi's and Mallya's stealing ! Absolute misplaced priorities and anger !

— Nikhilesh Murthy (@nikhileshmurthy) February 24, 2018