वीरेंद्र सहवाग ने शेयर की कुदाल पर रोटी गर्म करते मजदूर की तस्वीर, लोग कर रहे शानदार कमेंट्स

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अक्सर ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर अपने चुटीले पोस्ट की वजह से सहवाग अक्सर ही सुर्खियां बटोरते हैं। क्रिकेट से जुड़ा मुद्दा हो या फिर सामाजिक मुद्दा, वीरेंद्र ट्विटर के माध्यम से अपने विचार अपने फैन्स तक जरूर पहुंचाते हैं। एक बार फिर सहवाग ने एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल, सहवाग ने हरे भरे खेत में बैठे एक किसान की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह अपनी कुदाली पर रोटी गर्म करते दिखाई दे रहा है। तस्वीर शेयर करने के साथ पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, ‘जिस टूल के दम पर किसान कमाई करता है, उसी पर रोटियां भी गर्म कर रहा है। बहुत ही शानदार!’ इस तस्वीर में किसान अपने खेत में बैठे कुदाली के ऊपर रोटियां गर्म करता और भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा है। फोटो देखने से पता चलता है कि यह सर्दियों के दिनों की होगी, क्योंकि किसान ने शॉल ओढ़ रखी है और स्वेटर भी पहनी है।

Heating his Roti on the very tool from where he earned it. Beautiful ! pic.twitter.com/4Zmcy4GkrI — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 29, 2018

सहवाग द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग किसानों की हालत को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘सरकार कोई भी आए लेकिन किसान के लिए दिन कभी नहीं बदलते।’ एक ने लिखा, ‘ये किसान है साहब इनको खाने के लिए खुला आकाश ही नसीब होता है। लग्जरी होटल या एसी कमरा नहीं।’ एक ने लिखा, ‘ये तस्वीर हमारे किसान और मजदूरों की असली जिंदगी को दर्शाती है।’ एक ने लिखा, ‘यही होता है किसान और किसान बनना सबके बस की बात नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों का हितैषी यहां कोई नहीं।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अन्न दाता की जिन्दगी देखो, सब का पेट भरने वाला अपना पेट कैसे भरता है। बहुत ही मर्म स्पर्श चित्र है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये किसान चांदी की प्लेट में खाना खाए।’

It's the life of real farmers. — Ab De Villiers (@luqueman17) May 29, 2018

Where is Modi Sarkar .4 Saal bemisaal. And where is Punjab Congress who says that they work for farmers. God bless these farmers — Abdul Qadir (@mir_srkian) May 29, 2018

Beautiful — AsHoK JaKHar GiRa (@Ashok_Bhai_Jat) May 29, 2018

Beautiful indeed…mehnat ki khane ka mazaa hi kuch aur hai — Anil (@anilrachuri) May 30, 2018

Hope he eats in a silver plate in a few years to come — iRon Kulkarni (@rohan311285) May 29, 2018

