अपने चुटीले व्यंग्यों और जबर्दस्त ट्विट्स के चलते लगातार सुर्खियों में रहने वाले ‘मुल्तान के सुल्तान’ और टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक रोचक वीडियो शेयर किया है। एक स्कूली बच्चे का वीडियो शेयर करने पर लोगों ने भी जबर्दस्त प्रतिक्रियाएं दीं। सहवाग ने स्कूल की प्रार्थना सभा में खड़े एक बच्चे का वीडियो शेयर किया है, जिसमें बच्चा प्रार्थना के वक्त अपनी ही मस्ती में मस्त है। बच्चा लॉलीपॉप खा रहा है। बच्चे की मस्ती देख सहवाग खुद को रोक नहीं पाए और वीडियो ट्वीट कर दिया। यह वीडियो देख आपको भी बचपन याद आ जाएगा।

इस कैप्शन के साथ शेयर हुआ वीडियोः सहवाग ने वीडियो के साथ लिखा, ‘इस बच्चे का अलग ही जलवा है! इस हरकत को देख आपको भी खुद का बचपन याद आ जाएगा।’ वीडियो में बच्चे ने हाथ में लॉलीपॉप ले रखी है और प्रार्थना गाते हुए बीच-बीच में लॉलीपॉप खा रहा है और फिर पूरे जोश के साथ प्रार्थना गा रहा है।

Is bachhe ka alag hi Jalwa hai ! Who all remembered themselves looking at his harkat ? pic.twitter.com/e0Cmwkf5nG

