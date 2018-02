सिगरेट छोड़ने के लिए वीरेंद्र सहवाग ने दिखाया ‘अनुशासन लेवल’, किया ऐसा पोस्ट की छूट सकती है हंसी

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अपने मजाकिया अंदाज में किए गए ट्वीट्स को लेकर वह कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। सहवाग ने हाल ही लोगों से सिगरेट छोड़ने की अपील करते हुए ऐसा ट्वीट किया है जिसे देखने के बाद हर किसी की हंसी छूट जाएगी। पूर्व क्रिकेटर ने लोगों को ‘अनुशासन लेवल’ का पाठ पढ़ाते हुए एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है, जो काफी अजीब और फनी है। दरअसल, सहवाग द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठा दिख रहा है और उसके सिर को पूरी तरह से एक जाली से कवर करके रखा गया है। तस्वीर के नीचे लिखा है, ‘इस शख्स ने सिगरेट छोड़ने की कोशिश में अपना सिर पिंजरे में बंद कर दिया है। उसकी पत्नी के पास पिंजरे के ताले की चाबी है, वह इसे केवल भोजन के दौरान ही खोलती है।’ सहवाग ने यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘अनुशासन लेवल! कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन स्मोकिंग को ‘नो’ कहो, आप एक इंसान हो कोई ऑटो नहीं।’

🙂 Anushasan level ! Kuch bhi karna pade, say no to smoking , you are a human being not a tempo. pic.twitter.com/AygDCtcyxL — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 18, 2018

सहवाग के इस ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि सिगरेट बेचने वालों और इसके प्रचार-प्रसार करने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, ‘लोगों को टैम्पो बनने में स्वैग नजर आता है। इनकी पूरी जिंदगी ही स्वैग के चक्कर में खत्म हो जाती है और आप और हम ऐसे ही जागरुकता अभियान चलाते रह जाते हैं।’ वहीं एक यूजर ने लिखा कि वह भी ऐसा ही कुछ अपने पिता के साथ करने की सोच रहा है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने सहवाग के ट्वीट से प्रेरित होकर कहा कि वह भी स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करेगा। वहीं सहवाग के एक फैन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, ‘आप बैटिंग क्रीज और सोशल मीडिया दोनों जगह बाउंड्रीज लगाते हो। perfect shot veeru.’

सर साथ में बेचने वालों और इसके प्रचार प्रसार करने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। — ABHISHEK PATEL (@Abhi_Athlete) February 18, 2018

Logo ko tempo banne me ek swag nazar aaata hai… inki puri zindagi hi swag k chakkar me khatm ho jaati hai.. aur ap aur hum aise hi jagrutata abhiyan chalate reh jaate hai.. — Dhiraj Nimje (@nimjedhiraj1) February 18, 2018

Even tempo these days are smoke free. — Abhishek Anand (@Iamabhianand) February 18, 2018

ये अनुशासन नही, टॉर्चर ह

इस इंसान की हिम्म्त को दाद देनी पड़ेगी — ATUL KHANDAL (@atul_khandal) February 18, 2018

आप बैटिंग क्रीज़ ओर सोशल मीडिया दोनों जगह बाउंड्रीज लगाते हो।। perfect shot veeru.. — ramesh singathiya (@rameshsingathia) February 18, 2018

Gud idea!

I will also try to quit smoking! — Rajkumar Samudhrala (@RajkumarSamudhr) February 18, 2018

I m thinking of doing the same with my Dad tooo. — Dheeraj Rajput (@Dheeraj84211868) February 18, 2018

