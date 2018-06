भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों अपनी दाढ़ी को लेकर काफी चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि कोहली ने अपनी दाढ़ी का बीमा करवा लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के वायरल होने के बाद से ही कहा जा रहा है कि कोहली ने अपनी दाढ़ी का इंश्योरेंस करवा लिया है। एक तरफ जहां भारतीय कप्तान के फैन्स इस मामले पर उनसे सवाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथी क्रिकेटर्स ने भी दाढ़ी के इंश्योरेंस को लेकर कोहली की टांग खिचाई करनी शुरू कर दी है।

गेंदबाज युजवेंद्र चहल और बल्लेबाज केएल राहुल द्वारा ट्वीट कर कोहली की टांग खिचाई की गई थी, जिस पर आखिरकार कप्तान ने जवाब दे दिया है। दरअसल, चहल ने ट्वीट कर कहा था कि वह जानते हैं कि कोहली को अपनी दाढ़ी काफी पसंद है, लेकिन वे बीमा कराएंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। चहल ने लिखा, ‘मैंने अभी कोहली की दाढ़ी के बीमे के बारे में सुना। क्रिकेट के इस लीजेंड और उनकी दाढ़ी के बीच की कहानी बहुत पहले से चलते आ रही है। मैंने हमेशा से देखा कि कोहली अपनी दाढ़ी की बहुत हिफाजत करते हैं, लेकिन बीमे के बारे में उम्मीद नहीं की थी।’ वहीं राहुल ने भी ट्वीट कर कहा था कि वह यह बात जानते थे कि कोहली को अपनी दाढ़ी से बहुत प्यार है, लेकिन अब दाढ़ी के इंश्योरेंस की खबर ने उनकी थ्योरी को कन्फर्म कर दिया है। उमेश यादव ने भी ट्वीट कर कोहली की चुटकी ली थी।

Just heard @imVkohli got his beard insured. The story between the legend and his beard continues! Always seen him protective about it, but didn’t expect this. #ViratBeardInsurance — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) June 9, 2018

Haha, I knew you were obsessed with your beard @imVkohli but this news of you getting your beard insured confirms my theory. pic.twitter.com/cUItPV8Rhy — K L Rahul (@klrahul11) June 8, 2018

The captain of all things cool both on and off the field! Curious to find out what this is all about #viratinsuresbeard — Umesh Yaadav (@y_umesh) June 8, 2018

क्रिकेटर्स द्वारा दाढ़ी के बीमे को लेकर की जा रही टांग खिचाई के बीच आखिरकार कोहली ने जवाब दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मेरी दाढ़ी को लेकर हो रही चर्चा काफी मजेदार है। अब पॉपकॉर्न टाइम आ गया है लड़कों।’

बता दें कि लीक हुए वीडियो फुटेज में विराट कोहली बाल देने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद उनकी दाढ़ी की हर साइड से कुछ तस्वीरें खींची जाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या कोहली ने अपनी दाढ़ी का बीमा करा लिया है।

