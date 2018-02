ये क्या!! शतक ठोक कर भी ट्रोल हो गए विराट कोहली, वो भी इस कारण से

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए छह वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच बारत ने जीत लिया है। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत को 270 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 6 विकेट रहते हुए ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के हीरो रहे विराट कोहली। विराट कोहली ने शानदार 112 रन बनाए। ये कोहली का 33वां शतक था। विराट सचिन कते बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आए। इस दौरान रोहित 20 रन बनाकर आउट हुए। वहीं धवन 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस पारी में धवन ने 6 चौके जड़े। वो विराट कोहली की वजह से अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद कोहली को ट्विटर पर ट्रोल किया गया। पवेलियन की तरफ जाते समय धवन काफी गुस्से में लग रहे थे, वहीं कोहली सिर नीचे कर खड़े हुए थे। कोहली अभी अभी क्रीज पर आए थे, जबकि धवन सेट हो चुके थे।

दरअसल 13वें ओवर में क्रिस मॉरिस की दूसरी गेंद धवन के पैड पर जाकर लगी, जिसके बाद गेंदबाज ने एलबीडबल्यू की अपील की, वहीं धवन समझ ही नहीं पाए कि गेंद किस तरफ गई। इस दौरान कोहली रन लेने के लिए दौड़ पड़े। जब तक धवन रन लेने के लिए दौड़ना शुरू करते कोहली आधी पिच पार कर चुके थे। इस दौरान प्वॉइंट पर खड़े मारक्रम ने आगे आकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर शानदार थ्रो किया जो सीधा विकेट पर जाकर लगा और अंपायर ने धवन को रन आउट करार दिया। धवन के आउट होने के कोहली का ट्विटर पर मजाक उड़ाया गया।

Shikhar Dhawan got run out only twice in ODI Cricket and both time the other end batsman were Kohli…

Shikhar Dhawan : Punish Me

Kohli : *Opens with him next time*#INDvSA #SAvIND

— Rh

Shikhar Dhawan Waiting For Virat Kohli To Come Back To Pavilion. #INDvSA #INDvsSA pic.twitter.com/rMocemLnar — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) February 1, 2018

There was never a run Kohli took Dhawan Wicket #SAvIND — Sai Abhilash (@Saiabhilash9) February 1, 2018

Dhawan is not talking to Kohli for the next two weeks. — Abhishek (@Sajjanlaunda) February 1, 2018

बता दें कि डरबन वनडे मुकाबले में कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला वनडे शतक जड़ा। उन्होंने अब तक कुल 33 वनडे शतक जड़े हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में दूसरे से स्थान पर हैं।

