विराट कोहली के नए घर की बालकनी से ऐसी दिखती है मुंबई, कप्तान ने पोस्ट की फोटो

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने नए घर की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है। विराट कोहली ने ये नया मकान मुंबई में लिया है। बता दें कि दिसंबर महीने में अनुष्का शर्मा के साथ साते फेरे लेने के बाद ही विराट कोहली ने दिल्ली छोड़ मुंबई में शिफ्ट होने का ऐलान कर दिया था। विराट ने ये फैसला पत्नी अनुष्का की सहूलियत देखते हुए लिया था। साउथ अफ्रीका टूर से लौटने के बाद विराट कोहली ने अपने लिए मायानागरी में नया आशियाना बना लिया है। गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विराट ने अपने इस नए घर की शानदार झलक फैंस के साथ शेयर की। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए विराट कोहली ने लिखा – आप कहीं और क्यों जाना चाहेंगे अगर आपके घर से ही ऐसा शानदार नजारा देखने को मिल जाए। विराट कोहली ने जो फोटो पोस्ट की है उसमें वह घर की बालकनी में खड़े हैं जहां से अरब सागर का लाजवाब नजारा दिख रहा है।

Where else would you wanna be when you have such a stunning view from home! pic.twitter.com/u4LfeXmQ11

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018