विराट कोहली ने शेयर की खास दोस्तों के साथ ‘चाय पार्टी’ की तस्वीर, साथ में दिया यह संदेश

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी जिंदगी में दोस्तों को काफी महत्व देते हैं। वह अक्सर ही अपने खास पल खास दोस्तों के साथ एन्जॉय करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। कोहली ने पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के बैटिंग कोच संजय बांगर और अपने कुछ खास दोस्तों के साथ एक तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए कहा, ‘अच्छे लोगों के साथ बिताई हुई अच्छी यादें।’ भारतीय कप्तान द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में दिख रहा है कि कोहली अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टॉरेंट में बैठे हुए हैं और उनके टेबल पर चाय के कप रखे हुए हैं। कोहली ने तस्वीर शेयर करते हुए यह तो नहीं बताया कि यह कब की है, लेकिन फोटो को ध्यान से देखने पर कोहली के पीछे लगे ग्लास में ‘थावा इंडियन रेस्टॉरेंट’ लिखा दिखाई दे रहा है।

आपको बता दें कि यह रेस्टॉरेंट दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में स्थित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह तस्वीर हाल ही में टीम इंडिया की ओर से किए गए दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान ली गई होगी। कोहली ने यह तस्वीर महज दो घंटे पहले ही शेयर की है और इसे अभी तक 1400 से भी ज्यादा लोगों ने रीट्वीट कर दिया है और प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग काफी भाग्यशाली हैं कि इन्हें कोहली के साथ काम करने का मौका मिला।

They are lucky enough to be working with you

— shivuvirat (@shivuvirat) March 4, 2018