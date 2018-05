जब ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार करने पहुंचे ‘विराट कोहली’, लोग रह गए दंग..

हमारे देश में राजनैतिक रैलियों में फिल्म स्टार और सेलेब्रिटी का दिखना आम बात है। दरअसल लोगों की भीड़ को रैली में आकर्षित करने के उद्देश्य से राजनेता इन फिल्मी सितारों और सेलेब्रिटी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक नेता इससे भी 2 कदम आगे निकल गए। दरअसल ग्राम पंचायत के चुनावों में एक नेता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और क्रिकेट सितारे विराट कोहली को उसके चुनाव प्रचार के लिए आने की बात कही और जगह जगह विराट कोहली की तस्वीर वाले होर्डिंग भी लगा दिए। लेकिन जब लोग विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए रैली में पहुंचे तो खुद को ठगा सा महसूस करने लगे, दरअसल नेता जी ने विराट कोहली के हमशक्ल को रैली में बुलाया हुआ था।

यह मामला महाराष्ट्र के पुणे की श्री रामलिंग ग्राम पंचायत का है। जहां सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे विट्ठल गणपत घावटे ने शुक्रवार को आयोजित अपनी एक रैली में विराट कोहली को बुलाने का दावा किया था। विराट कोहली को देखने रैली में पहुंचे लोगों को रैली में विराट कोहली का हमशक्ल देखकर निराशा तो जरुर हुई, लेकिन विराट कोहली के हमशक्ल को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता रही। कुछ लोगों ने तो बाकायदा विराट कोहली के इस हमशक्ल के साथ फोटो और सेल्फी भी ली।

So this actually happened. They put up an election rally ad saying Virat Kohli is going to campaign for us and they actually fooled public by bringing a lookalike of Virat Kohli pic.twitter.com/Xl9GvAVi2W

— Alexis Rooney (@TheChaoticNinja) May 25, 2018