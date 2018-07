इंग्लैंड और भारत के बीच हो रही तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 3 जुलाई (मंगलवार) को खेला गया। इस मैच में भारत ने मेजबान टीम को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत की तरफ से केएल राहुल ने शानदार पारी खेली। राहुल ने नाबाद रहते हुए 54 गेंदों में 101 रन बनाकर मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। केएल राहुल के इस धाकड़ प्रदर्शन के बाद कप्तान विराट कोहली ने उनकी तारीफ की। कोहली ने ट्विटर पर राहुल और हार्दिक पंड्या के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि केएल राहुल ने बहुत ही शानदार पारी खेली। कोहली के इस ट्वीट पर पंड्या ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और राहुल की पारी को बेस्ट पारियों में से एक कहा।

आपको बता दें कि केएल राहुल की तारीफ इस वक्त क्रिकेट का हर दिग्गज खिलाड़ी कर रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी राहुल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ‘केएल राहुल के द्वारा स्पेशल टच दिया गया। उन्होंने बैटिंग को बहुत आसान तरह का दिखाया। अच्छे बैलेंस और अच्छे मिजाज का बढ़िया संतुलन।’ वीरेंद्र सहवाग ने भी राहुल की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। शुरुआत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आगे क्या आने वाला है। कुलदीप यादव और केएल राहुल ने बहुत शानदार खेला। बहुत ही गजब।’

What a knock by the Baaaaas @klrahul11 pic.twitter.com/KDOoZh4ZGB — Virat Kohli (@imVkohli) July 4, 2018

One of the best knocks I have seen https://t.co/oGh8t5fj0c — hardik pandya (@hardikpandya7) July 4, 2018

Special touch from @klrahul11. Making batting look very easy. A combination of great balance and good temperament. #ENGvIND — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 3, 2018

Well begun is half done. This beginning is a sign of things to come. @imkuldeep18 and @klrahul11 were simply brilliant. Outstanding performance #ENGvIND — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 3, 2018

बता दें कि जहां केएल राहुल ने शतक बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई तो वहीं गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। यादव ने चार ओवरों में 24 रन देते हुए पांच विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा। राहुल की बेहतरीन पारी के दम पर भारत ने इस लक्ष्य को 18.2 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। राहुल ने 54 गेंदों में 10 चौके और पांच छक्कों की मदद से शतकीय पारी खेली। यह उनका टी-20 में दूसरा शतक था।

