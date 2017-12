भारत और श्रीलंका के बीचे खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा कायम रखा लेकिन वो मैच जीतने में सफल नहीं हुई। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 410 रन का स्कोर रखा था लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी कोशिश करने के बावजूद सिर्फ पांच श्रीलंकाई बल्लेबाज ही आउट कर सके। मैदान में भारतीय गेंदबाजों का उत्साह बढ़ाने के लिए कप्तान कोहली ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उनका साथ दिया पूरी भारतीय टीम ने और मैच देखने आए भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने। मैच के दौरान जब ईशांत गेंद करा रहे थे तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जब भी कोहली तालियां बजाते उनके पीछे पीछे पूरी टीम और फिर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता।

Ind vs SL 3rd Test Day 5: श्रीलंका ने ड्रॉ करवाया तीसरा टेस्ट, भारत ने 1-0 से जीती सीरीज

