विराट-अनुष्का रिसेप्शन: दुल्हन को बनारसी साड़ी में देख फैंस बोले- गांव की छोरी लग रही है

क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन की तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों को अनुष्का का देसी अवतार पसंद आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि शादी में परी सी दिखने वाली अनुष्का ने अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर रिसेप्शन में अपने फैंस को निराश किया है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, ‘क्या डिजाइन किया है सब्यसाची ने, इससे बेहतर तो हम किसी शादी या पूजा फंक्शन में पहनते हैं, ये उम्मीद नहीं थी, अनुष्का की ड्रेसिंग सेंस को हुआ क्या है, एकदम पक्का गांव की छोरी, बहनजी लग रही है रिसेप्शन वाली ड्रेस में, बकवास ड्रेस।’ एकिता नाम की यूजर ने अपनी राय दी, ‘अनुष्का की साड़ी अच्छी है, लेकिन हेयर स्टाइल, ज्वैलरी और ब्लाउज भी उसे सूट नहीं कर रहे हैं।’ नम्रता ने बताया, ‘इस मौके के लिए ज्वैलरी काफी भारी-भरकम है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘लगता है किसी सस्ते ब्यूटी पार्लर से आई है।’ आगे एक यूजर ने राय दी। साड़ी को बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेकअप अच्छी नहीं है, लाल लिपिस्टिक कभी-कभी ही अच्छी लगती है वो भी बनारसी साड़ी में।

Kiya design kiya he sabyasachi ne.. Isshe better to hum kisike shadi ya puja functions me pehente he.. Seriously ds was not expected.. Anushka ki dressing sense ko v hua kiya he?? Ekdum typical gaon ki chori behenji lag rahi he reception wali dress me.. Bakwash dress

#VirushkaReception that saree is gorgeous Anushka, no doubt, but makeup not so much. Red lips do work once in a while especially with a Banarasi!

Didn’t like #Anushka‘s reception saree n makeover.

After swooning over her wedding pics for almost a week.. expectation were high.

Nevertheless, its her reception not mine. #VirushkaReception

— MeGha (@MelodiousBirdie) December 21, 2017