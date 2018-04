जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई का क्रिकेटर्स ने समर्थन किया है। दरअसल पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट में कश्‍मीर के हालात को ‘चिंताजनक’ बताते हुए भारत की भर्त्‍सना की थी। उन्‍होंने कश्‍मीर में ‘निर्दोषों को गोली मारे जाने’ का आरोप लगाते हुए संयुक्‍त राष्‍ट्र से दखल की अपील की थी। अफरीदी के ट्वीट के जवाब में गौतम गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने कहा है, ”वो (अफरीदी) कौन है? हमें कुछ लोगों की बात पर जरा भी ध्‍यान नहीं देना चाहिए।” अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है।

उन्‍होंने मीडिया से कहा, ”एक भारतीय के तौर पर आप वह कहते हैं जो आपके देश के लिए सबसे अच्‍छा है और मेरे हित हमेशा देश के फायदे के लिए हैं। अगर कोई इनका विरोध करता है तो मैं कभी उसका समर्थन नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद, कुछ मुद्दों को लेकर किसी का कोई टिप्‍पणी करना उनकी निजी पसंद हो सकता है। जब तक मुझे मामलों की पूरी जानकारी न हो, मैं उसमें नहीं पड़ता लेकिन आपकी प्राथमिकता आपके देश के साथ ही रहती है।”

क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। रैना ने अपने ट्वीट में शाहिद अफरीदी को टैग करते हुए लिखा, ”कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग हैं और हमेशा रहेगा। कश्‍मीर वह पवित्र भूमि है जहां मेरे पूर्वजों का जन्‍म हुआ। मैं उम्‍मीद करता हूं कि शाहिद अफरीदी भाई पाकिस्‍तान आर्मी से कश्‍मीर में आतंकवाद और प्रॉक्‍सी वार रोकने को कहेंगे। हम शांति चाहते हैं, खून-खराबा और हिंसा नहीं।”

But having said that, it's a very personal choice for someone to comment about certain issues. Unless I have total knowledge of the issues & the intricacies of it I don't engage in it but definitely your priority stays with your nation: Virat Kohli on #ShahidAfridi (2/2) pic.twitter.com/JFDwrbOMk5

