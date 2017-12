ट्विटर के सरताज नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी! विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने दी है मात

ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किये जाने वाले भारतीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर हैं। इस बात की पुष्टि खुद ट्विटर ने कुछ दिनों पहले की है। जहां साल 2016 में पीएम मोदी के ट्विटर पर 24.6 मिलियन फॉलोवर्स थे वहीं इस साल 4 दिसंबर तक उनके 37.5 मिलियन यानि 3 करोड़ 75 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीयों में दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं जिनके फॉलोअर्स 31.5 मिलियन यानि 3 करोड़ 15 लाख फॉलोवर्स हैं। भले प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फॉलो होने के मामले में पहले नंबर पह हैं लेकिन दो क्रिकेटर्स ने उन्हें एक मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये दो क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। ट्विटर पर टॉप10 फॉलोवर्स के मामले में ये दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। 21.7 मिलियन फॉलोवर्स के साथ आठवें पायदान पर सचिन तेंदुलकर हैं तो 20.8 मिलियन फॉलोवर्स के साथ कोहली 10वें स्थान पर हैं।

Congrats to @narendramodi who tops the most followed list on Twitter in India with 37.5 million followers. Here's the ten most followed Indians on Twitter this year #ThisHappened pic.twitter.com/onP2uWxEvg

— Twitter India (@TwitterIndia) December 5, 2017