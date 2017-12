विराट-अनुष्का वेडिंग रिसेप्शन: शाहरुख खान के साथ कोहली का डांस वायरल, देखें मजेदार वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की नवविवाहित जोड़ी ने मंगलवार (26, दिसंबर) रात फिल्म और खेल जगत के अपने दोस्तों के लिए एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया। इस स्टार जोड़े ने लोअर परेल के सेंट रेगिस पांच सितारा होटल में अपने दूसरे रिसेप्शन की मेजबानी की। कार्यक्रम में शिरकत करने वाली क्रिकेट और खेलों की बड़ी हस्तियों में अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल, उमेश यादव, कुलदीप यादव, चेतेश्वर पुजारा, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमरा, संदीप पाटिल, रविचंद्रन अश्विन जैसे कई नाम शामिल थे। वहीं मनोरंजन जगत से शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, एश्वर्या राय बच्चन, रेखा, कंगना रनौत, करन जौहर, राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा, अभिजात जोशी, अनुपमा चोपड़ा, रमेश तौरानी, बमन ईरानी और कुछ अन्य लोग शामिल थे।

हालांकि, रिसेप्शन में सभी निगाहें शाहरुख और विराट कोहली के डांस पर टिकी रहीं। दोनों का डांस का वीडियो सोशल मीडिया में भी खासा वायरल हो रहा है। वीडियो में अनुष्का भी डांस करती हुईं नजर आ रही हैं। कोहली पंजाबी गाने, ‘आज फिर चली ए मोरनी बनके’ पर जमकर डांस कर रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान उन्हें कुछ स्टेप्स सिखाते हुए भी नजर आ आए।

देखें वीडियो-

It’s Bollywood king @iamsrk ‘s and Cricket king @imVkohli ‘s time on the floor. @imVkohli – @AnushkaSharma ‘s post wedding reception is lit. #VirushkaReception #Virushka pic.twitter.com/u1fISXosy8

The two Bachchan’s, @SrBachchan and @juniorbachchan are here with their ladies at @imVkohli – @AnushkaSharma‘s post wedding reception!#VirushkaReception #Virushka pic.twitter.com/p5sr5ZOEK5

— Virat Kohli¹⁸ (@ViratCrew) December 26, 2017