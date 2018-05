VIDEO: कैमरे पर विराट कोहली ने कबूला- अनुष्का शर्मा टीम के बाहर से करती हैं कप्तानी

अनुष्का शर्मा कई बार अपने पति और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को चीयर करने के लिए मैदान पर मौजूद रहती हैं। इतना ही नहीं अनुष्का सोशल मीडिया पर भी विराट और उनकी टीम को सपोर्ट करती दिखाई देती हैं। विराट कोहली भी मानते हैं कि अनुष्का उन्हें मैदान के अंदर के साथ-साथ बाहर भी काफी सपोर्ट करती हैं। अब अनुष्का के फैन क्लब ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट कोहली ने कहा है कि अनुष्का खेल के लिए काफी जनूनी है। वह खेल को बहुत अच्छे से समझती है और सभी खिलाड़ियों की भावनाओं को भी, जिनसे खिलाड़ी गुजरते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है।

एक कार्यक्रम के दौरान विराट कोहली ने ये बातें कहीं। जब विराट कोहली से पूछा गया कि मैदान के बाहर कप्तान कौन है, विराट या अनुष्का? इस पर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैदान के बाहर कप्तान अनुष्का ही कप्तान हैं और जिन्दगी के सारे सही फैसले वही लेती हैं। वह मेरी ताकत हैं और मुझे हमेशा सकारात्मक रखती हैं। अपने जीवन साथी से आप यही उम्मीद रखते हैं और मैं इस मामले में काफी खुशनसीब हूं। उल्लेखनीय है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।

“… She (@AnushkaSharma) is ofcourse (the captain off field), she takes all the right decisions in life… She is totally my strength and she keeps me positive all the time and that’s what you want with your life partner so I’m very grateful” – @imVkohli #Virushka pic.twitter.com/ZtqIjiAwoB

