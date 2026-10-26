Tokyo Railway Station Goats Viral News: दुनिया में आपने इंसानों को रेलवे स्टेशन पर काम करते देखा होगा, सफाई के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें भी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी बकरियों को रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करते देखा है? सुनकर हंसी आ रही है ना! लेकिन जापान की राजधानी टोक्यो में ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन की सफाई के लिए न तो किसी बड़ी मशीन की जरूरत पड़ी और न ही मजदूरों की फौज बुलाई गई, काम पर आईं सिर्फ 2 बकरियां!

सोशल मीडिया पर एक रेलवे स्टेशन का अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पटरियों के आसपास उगी घास और झाड़ियों को साफ करने के लिए बकरियों का सहारा लिया गया। ये बकरियां कोई मामूली सैर-सपाटा करने नहीं आईं, बल्कि बाकायदा घास साफ करने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। यात्रियों के लिए यह नजारा जितना हैरान करने वाला था, इंटरनेट पर लोग इसे इको-फ्रेंडली सफाई का देसी जुगाड़ बता रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो का पूरा सच…

रेलवे स्टेशन पर कैसे हुई दो बकरियों की एंट्री?

जापानी मीडिया आउटलेट जे-टाउन नेट की 23 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (JR East) ने 9 अक्टूबर को टोक्यो के चियोदा वार्ड स्थित योत्सुया रेलवे स्टेशन के बाहर दो बकरियों को घास साफ करने के लिए लाया। बताया जा रहा है कि स्टेशन के बाहर खाली जमीन पर काफी घास और खरपतवार उग आए थे जिसे हटाने के लिए अधिकारियों ने इको फ्रेंडली तरीका अपनाया।

उन्होंने सफाई के लिए ना ही कोई मशीन मंगाई और ना ही किसी कर्मचारी को साफ करने के लिए कहा। अधिकारियों ने हरी घांस को काटने के लिए किसी मशीन का नहीं बल्कि बकरियों की मदद ली। रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों का सुझाव पसंद आया और देखते ही देखते दोनों बकरियों ने सारी हरी घास साफ कर दी।

पोक्के और नागी नाम की बकरियों ने किया ये काम

रेलवे स्टेशन पर काम करने वाली इन दोनों बकरियों के नाम भी बेहद प्यारे हैं। पहली बकरी का नाम पोक्के (Pokke) है, जो दो साल की मादा बकरी है, जबकि दूसरी का नाम नागी (Nagi) है, जो एक साल का नर बकरा है। दोनों बकरे और बकरी दिन भर इधर उधर घास को चरते रहते हैं और अपना पेट भरते हैं। रेलवे अधिकारी के इस फैसले से एक तरफ सफाई हो गई तो दूसरी तरफ बकरियों का पेट भी भर गया। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्के और नागी दोनों को घास साफ करने का जिम्मा दिसंबर तक के लिए दिया गया था लेकिन इन्होंने अक्तूबर में ही सारी सफाई कर दी।

बकरियों की ड्यूटी देखने के लिए रुकने लगे लोग

19 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी लेक्चरर शिंजी फुकुहारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी तस्वीर शेयर की। उन्होंने बताया कि काम से लौटते समय उन्होंने स्टेशन के पास बकरियों को देखा। वहां एक बच्चा रेलिंग पकड़कर बकरी को देखते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। यह नजारा उन्हें इतना प्यारा लगा कि उन्होंने इसकी तस्वीर खींच ली। इन बकरियों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले ज्यादातर यात्री इन्हें देखने के लिए रुक रहे हैं। बकरियों को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही थी। लोगों को रेलवे के पास का ये हिस्सा चिड़ियाघर की तरह लग रहा है जहां दो बकरियां अपना काम कर रही है और लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए खुश होते हुए जा रहे हैं।

“https://x.com/shinjifukuhara/status/2112088905306759295?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 19, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>ं

सोशल मीडिया पर छाईं रेलवे की अनोखी तकनीक

सफाई के लिए बकरियों को हायर करने की रेलवे की तकनीक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बिना मशीन का इस्तेमाल और फालतू खर्च के रेलवे की सफाई हो रही है और यात्रियों को ये नज़ारा भी बेहद लुभा रहा है। जहां आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रेन की टाइमिंग, टिकट और प्लेटफार्म की चिंता में भागते-दौड़ते नजर आते हैं, वहीं टोक्यो के इस स्टेशन पर दो बकरियां लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की वजह बन गई हैं। पोक्के और नागी दोनों बकरा बकरी ने दिखा दिया कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं का हल बेहद सरल और मजेदार भी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर जापानी मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है।