वीडियो: बच्चे की बात सुन लोग अमित शाह से बोले- इसे पार्टी का प्रवक्ता बना लो

सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में बच्चा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के झंडों के साथ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बच्चे से मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े सवाल कर रहे, लेकिन जिस बेबाकी से बच्चा उनके सवालों के जवाब दे रहा है, उसे देख लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी को उसे पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना लेना चाहिए। वीडियो से बच्चे की उम्र का पता नहीं चलता है, लेकिन देखने में बच्चे की उम्र 8-10 साल की लगती है। इस उम्र में बच्चा मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाता दिखता है। वीडियो में बच्चा नोटबंदी और कालेधन पर बेबाक राय रखता है, वह सरकारी सब्सिडी के बारे में बात करता है। बच्चा राहुल गांधी के बारे में भी टिप्पणी करता है। बच्चा किस जगह का है और उसका नाम क्या है, इस बारे में वीडियो से पता नहीं चलता है।

वीडियो को प्रज्जव बुस्ता नाम की महिला ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। प्रज्जवल की प्रोफाइल से पता चलता है कि वह हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली हैं। प्रोफाइल पर यह भी लिखा गया है कि वह जुब्बल-कोटखाई पंचायत समिति से भारत की सबसे युवा चेयरपर्सन हैं। इसके साथ-साथ वह श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलिंटियर, समाज सेवी, कवियित्री, डांसर और वकालत की पढ़ाई करने वाली महिला हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चा भी हिमाचल प्रदेश के किसी इलाके से हो सकता है।

प्रज्जवल ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है अमित शाह जी, कृपया इस बच्चे को राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त कर लें। जय मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा है कि बच्चा प्रतिभाशाली राष्ट्रवादी है। एक और यूजर ने लिखा है कि भारत का भविष्य उज्जल है। एक यूजर ने लिखा है कि बच्चा संबित पात्रा से अच्छा काम करेगा। विनय राज नाम के यूजर ने लिखा- ”इस बच्चे को रिपब्लिक और टाइम्स नाउ न्यूज चैनलों की डिबेट में जरूर निमंत्रण दिया जाना चाहिए। क्या आत्मविश्वास, ज्ञान और प्रतिबद्धता है, जियो लाल, सही में देश का सपूत। बच्चे को एक बड़ा सलाम।” विवेक ने लिखा कि बच्चा तो एनडीटीवी के स्टूडियो में अच्छा माहौल बना देगा।

He will definitely do better than Sambit Patra

This kid must be invited by @republic & @TimesNow for debate. What confidence, knowledge, and commitment. Jio lal. Sahi mein desh ka saput. A big salute to him.

