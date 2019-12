यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सरकार की सख्ती के बाद लोग अब सड़कों पर चलते समय सतर्क रहने लगे हैं। पिछले दिनों मध्यप्रदेश के ट्रैफिक पुलिस के सिपाही रंजीत सिंह सड़क पर व्यवस्था दुरुस्त रखने के अपने खास अंदाज के लिए काफी चर्चा में रहे। कुछ उसी तरह के अजब अंदाज की वजह से इन दिनों छत्तीसगढ़ का एक ट्रैफिक सिपाही चर्चा में है।

इशारों को जल्द समझते हैं नागरिक : छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ट्रैफिक सिपाही मोहम्‍मद मोहसिन शेख ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सड़क पर एक खास स्टाइल में नाचते हुए ड्यूटी करता है। इसकी वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और कई बार उससे हाथ भी मिलाते हैं। उसे हीरो की तरह महत्व देते हैं। खास बात यह है कि लोग उसके इशारों को समझकर उसको फॉलो भी करते हैं।

#WATCH Chhattisgarh: Mohd Mohsin Sheikh,a traffic cop in Raipur controls traffic while displaying his dancing skills. Says “I enjoy my duty. I once saw the viral video of MP’s Ranjit Singh(traffic cop)&liked that public follows his instructions&traffic is managed smoothly.”(6.12) pic.twitter.com/qsyGV3lgzs

— ANI (@ANI) December 6, 2019