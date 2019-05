‘मैगी’ से चिपक जाएगा टूटा हुआ सिंक, वीडियो वायरल

अगर आपका वॉशबेसिन टूट गया है आपको पता नहीं कि इसे कैसे जोड़ना है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खास बात यह है कि आपको इस समस्या का हल घर पर ही मिल जाएगा। इसके लिए बस आपको ‘मैगी’ की जरूरत पड़ेगी। जी हां मैगी की। क्योंकि एक शख्स ने टूटे हुए वॉशबेसिन को मैगी से जोड़कर दिखाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में एक शख्स कच्ची ‘मैगी’ को सबसे पहले पैकेट से निकालता है उसके बाद उसे टूटे हुए वॉशबेसिन के ऊपर डाल देता है जिसके बाद एक तरल पदार्थ उसपर डाल देता है।

इतना करने के बाद वह मैगी को एक औजार से वॉशबेसिन के मुताबिक आकार में लेकर आता है। और टूटे हुए हिस्से में पूरी तरह से जमा देता है। वह यही नहीं रुकता और इसपर सफेद रंग के पेंट को छिड़क देता है। अंत में यह ठीक ऐसा लगता है जैसे एक नया वॉशबेसिन हो।

Ok I’ve really seen it all now. pic.twitter.com/TgS1pHFiNQ

