वीडियो: लड़की देख मास्टरबेट करने लगा, भगाया तो दूसरी लड़की के सामने दोहराई हरकत

राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज में एक शर्मनाक वाक्या सामने आया है। दरअसल यहां एक शख्स महिलाओं के सामने मास्टरबेट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना गुरुवार रात की है, जब आरोपी एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हो गया और ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली महिला से उसका केबल कनेक्शन चेक करने को कहा। जब महिला ने केबल कनेक्शन ठीक होने की बात की तो आरोपी ने दरवाजा खोलने का आग्रह किया और महिला के सामने मास्टरबेट करना शुरु कर दिया। इस पर महिला और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया तो आरोपी वहां से चला गया।

इस घटना के आधे घंटे बाद करीब 12.30 बजे आरोपी फिर आया और उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली महिला को बालकनी में देखकर उसके सामने ही मास्टरबेट करने लगा। इस पर महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी। मामले की शिकायत करने वाली महिला का कहना है कि वह तभी ऑफिस से घर लौटी थी और कैब से उतरकर जब घर आ रही थी तो आरोपी ने तभी भी उसका पीछा किया था। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी दिल्ली के ही एक स्कूल में ताइक्वांडो का टीचर रह चुका है। पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी पहले भी इस तरह के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और हाल ही में जेल से छूटकर आया है। पुलिस ने जब इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें आरोपी मास्टरबेट करता दिखाई दे रहा है।

This pervert kept masturbating even as the victim asked him to go away, which he finally did after hr male friend intervened. Post this, he did the same with anothr woman living in the same building at 12.30am. The incident took place at a posh locality in Vasant Kunj. @TOIDelhi pic.twitter.com/SgutAbbAYr

— Pankhuri (@PankhuriTOI) April 15, 2018