VIDEO: हम लड़कर लेंगे आजादी, गिलानी वाली आजादी- बच्चों का ये वीडियो देख किसी के भी उड़ सकते हैं होश

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कश्मीर के एक वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं। वीडियो में कश्मीरी बच्चे कथित तौर विवादित नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक राज्य के पहलगाम के इस वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे भारत से आजादी की मांग कर रहे हैं। वीडियो में बच्चे लश्कर, गिलानी वाली आजादी जैसी मांग करते हुए नजर आ रह हैं। खास बात यह है कि वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब सुरक्षाबलों ने हाल में कश्मीर में पोस्टर ब्वॉय बन चुके हिजबुल के टॉप कमांडर समीर अहमद बट उर्फ समीर टाइगर को मार गिराया है। सेना ने उस पर दस लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दो मिनट के इस वीडियो में नजर आ रहे दर्जनभर बच्चे कह रहे हैं, ‘हम क्या चाहते….आजादी, लश्कर वाली…आजादी, गिलानी वाली…आजादी, गो इंडिया…वापस जाओ, आई…आई आजादी, जाकिर मूसा… मूसा-मूसा जाकिर मूसा, जिंदा है टाइगर, जिंदा है बुरहान।, वीडियो में बच्चे आगे कहते नजर आ रहे हैं, ‘तयैबा…तयैबा…लश्कर तयैबा, हर घर में मुजाहिद जिंदा है, घर-घर से मुजाहिद निकलेगा। आई…आई….आजादी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं।’ गौरतलब है कि वीडियो पर अभी तक संबंधित सुरक्षाबलों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बता दें कि इससे पहले सुरक्षाबलों के हाथों मारे जा चुके समीर टाइगर ने सुरक्षाबलों को चुनौती दी थी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में वह मेजर शुक्ला को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है। वीडियो में वह कह रहा था ‘शुक्ला को कहना कि शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा और तूने सोचा जंगल हमारा है। अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो सामने आ जा।’ वीडियो सामने आने पर चौबीस घंटे के भीतर सुरक्षाबलों ने उसी मार गिराया था। इसके लिए सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन CASO (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) शुरू किया। इसमें आतंकियों को पकड़ने और घेरा डालकर तलाशी लेने की कार्रवाई की जाती है।

Children chant ‘Azadi’ and pro-militant slogans in Kashmir’s Pahalgam.

Who is allowing the use of these children as the pawn in the hands of militants? Will the future of Kashmir be built like this? Is someone even listening!!!

(@ashraf_wani )#ReporterDiary pic.twitter.com/QGJbXH17e4

— India Today (@IndiaToday) May 1, 2018