Trending News: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक इन दिनों एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें एक हाथी आर्मी कुक के घर (Army Cook House) में टहलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी स्टोररूम में कुछ खोजते हुए दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया में लोग तरह-तरह के फनी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर @tatvamasi0 ने ट्विटर पर लिखा कि ये नहीं पता कि हाथी वहां क्या कर रहा था लेकिन यह बहुत प्यारा और सुंदर नजारा है।

क्या है वायरल वीडियो में: बता दें की सोशल मीडिया में एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक हाथी पश्चिम बंगाल के बिन्नागुरी में एक आर्मी कुक के घर में घुसकर स्टोररूम में कुछ खोज रहा है। एक IFS अधिकारी, सुशांत नंदा ने इसे शेयर किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो नया नहीं है और यह बिन्नगुरी में कोई नई बात भी नहीं है। बता दें कि यह इलाका खुलेआम घूमने वाले वन्यजीवों के जंगल के बेहद करीब है।

Elephant in side an Army Cook house at Binaguri , Assam. Difficult times for the gentle giant. ( VC- Commander Dinesh) pic.twitter.com/tQiPC8V7lr

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 25, 2019