वीडियो: पुलिस से भागते-भागते कार से निकल आया, अपनी ही गाड़ी ऊपर चढ़ गई

अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के फेयरफैक्स काउंटी इलाके में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दरअसल, यहां एक व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए भागा और अपनी ही कार से टकरा गया। हालांकि, इस घटना में व्यक्ति को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची है। खबर के अनुसार, रविवार की रात 1 बजे के करीब फेयरफैक्स काउंटी पुलिस एक अपराधी का पीछा कर रही थी। तभी वह अपराधी अपनी चलती कार से निकला और माउंट वेरनोन के पहाड़ी इलाके में भागने की कोशिश करने लगा। इसी बीच, उसी की कार ने उसे ही टक्कर मार दी। असल में अपराधी कार से निकलकर जब भाग रहा था, तो वह भागते हुए अपनी ही कार के आगे आ गया। फिलहाल, आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे जेल भेज दिया है। सीएनएन न्यूज ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी बार देखा जा चुका है।

This man’s efforts to escape police went horribly wrong. He ditched his car but forgot to put it in park and was wiped out by his own vehicle.

Fairfax County Police described the incident as “CARma.” pic.twitter.com/XIuqo8n7Q3

— CNN (@CNN) March 7, 2018